哈萨克斯坦多名网球选手创下个人WTA世界排名新高

在美国Indian Wells Open（印第安维尔斯WTA1000级别赛事）中闯入决赛后，热巴金娜的世界排名首次升至第二位，超越了波兰名将伊加·斯维亚特克，创下其职业生涯最高排名。

与此同时，丹妮莉娜在双打排名中由第七位升至第四位，同样刷新个人职业生涯最佳成绩。

在单打方面，其他哈萨克斯坦选手的排名也有所调整：

尤利娅·普婷塞娃从第76位升至第75位；

近期未参加比赛的扎丽娜•迪亚斯排名由第296位下降至第312位；

吉别克·库拉穆巴耶娃则由第388位下滑至第419位。

在双打排名中，库拉穆巴耶娃目前位列第140位，保持不变；普婷塞娃则由第156位下降至第209位。

接下来，哈萨克斯坦的主要网球选手将继续在美国举行的Miami Open（迈阿密WTA1000赛事）中参赛，争取进一步增加排名积分。

此前，在印第安维尔斯决赛中，热巴金娜不敌世界第一，屈居亚军。

【编译：达娜】