11:14, 16 三月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦多名网球选手创下个人WTA世界排名新高
（哈萨克国际通讯社讯）据WTA最新公布的单打和双打世界排名显示，多名哈萨克斯坦网球选手排名出现变化。其中，叶列娜·热巴金娜与安娜·丹妮莉娜分别在单打和双打排名中刷新个人职业生涯纪录。
在美国Indian Wells Open（印第安维尔斯WTA1000级别赛事）中闯入决赛后，热巴金娜的世界排名首次升至第二位，超越了波兰名将伊加·斯维亚特克，创下其职业生涯最高排名。
与此同时，丹妮莉娜在双打排名中由第七位升至第四位，同样刷新个人职业生涯最佳成绩。
在单打方面，其他哈萨克斯坦选手的排名也有所调整：
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尤利娅·普婷塞娃从第76位升至第75位；
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近期未参加比赛的扎丽娜•迪亚斯排名由第296位下降至第312位；
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吉别克·库拉穆巴耶娃则由第388位下滑至第419位。
在双打排名中，库拉穆巴耶娃目前位列第140位，保持不变；普婷塞娃则由第156位下降至第209位。
接下来，哈萨克斯坦的主要网球选手将继续在美国举行的Miami Open（迈阿密WTA1000赛事）中参赛，争取进一步增加排名积分。
此前，在印第安维尔斯决赛中，热巴金娜不敌世界第一，屈居亚军。
【编译：达娜】