救援人员与护林员获高额补贴

根据哈萨克斯坦劳动和社会保障部公布的信息，自今年起，执行救援任务的工作人员将获得相当于职务工资70%的补贴；国家森林保护服务工作人员的补贴比例则高达100%。

与此同时，政府也在逐步推进对教育领域员工的支持措施。自1月起，幼儿园教师的工资调整系数上调至1.3，相当于工资上涨了30%。此外，一些地方政府还根据地方财政能力，为低薪岗位员工发放了5%至100%不等的激励性补贴。

工资调整无自动机制，仍依赖政府决策

哈萨克斯坦劳动和社会保障部第一副部长阿斯卡尔别克·叶尔塔耶夫指出，哈萨克斯坦实行统一的财政拨款单位工资支付体系，未来是否继续上调工资，将取决于国家经济形势与财政收入状况。他明确表示，现行法律并不支持根据通货膨胀率自动调整工资，工资变动须由政府单独作出决定。

叶尔塔耶夫还透露，部门经常收到财政拨款单位工作人员的申诉，普遍反映工资偏低、补贴计算不准确以及薪酬核算方式存在问题。

他不是，大多数投诉涉及低工资水平、补贴和津贴计算不规范，以及工资与平均工资的核算问题。

加强工会协作，持续推动工资改革

政府还高度重视与工会和行业协会的沟通协作。劳动和社会保障部介绍，当前哈萨克斯坦在国家层面设有为期三年的总协议机制，由政府、雇主协会和工会共同签署。协议内容包括提升工资标准、确定最低工资水平等条款，旨在加强三方合作，保障员工利益。

此外，劳动部还专门成立了工资法治实践分析工作组，成员包括政府代表、工会及专家，持续推进工资体系改革，提升透明度和规范性。

据该部门回顾，2020至2023年间，教师和医生的工资实现翻倍；而2022至2025年期间，技术人员、档案管理员、图书馆员等岗位的工资也增长了近一倍，表明国家在改善财政拨款单位待遇方面持续发力。

【编译：达娜】