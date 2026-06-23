米哈伊尔·沙伊多罗夫：这是属于我和整个哈萨克斯坦的重要胜利

（哈萨克国际通讯社讯）国际滑冰联盟（ISU）6月22日正式宣布，2027年四大洲花样滑冰锦标赛将在阿斯塔纳举行。哈萨克斯坦奥运冠军米哈伊尔·沙伊多罗夫（Михаил Шайдоров）对此表示，这一决定实现了自己多年来的梦想。

沙伊多罗夫在接受国际滑冰联盟采访时表示，能够看到国际滑冰联盟的重要赛事落户祖国，令他感到无比激动。

“我非常高兴。这不仅是我个人的胜利，也是整个哈萨克斯坦的重要胜利。多年来，我一直梦想着国际滑冰联盟赛事能够在我的祖国举办。如今这个梦想终于实现了。”沙伊多罗夫说。

他表示，在自己夺得冬奥会冠军后，花样滑冰运动在哈萨克斯坦的关注度显著提升，希望这一发展势头能够持续下去。

“我将认真备战新赛季，并相信四大洲花样滑冰锦标赛将为广大冰迷带来难忘体验，成为他们长久珍藏的美好回忆。”他说。

据悉，2027年四大洲花样滑冰锦标赛将于2027年2月9日至14日在阿斯塔纳举行。

米哈伊尔·沙伊多罗夫在2026年于意大利米兰和科尔蒂纳丹佩佐举行的冬季奥林匹克运动会上获得男子单人滑金牌，成为哈萨克斯坦花样滑冰历史上首位冬奥会冠军。