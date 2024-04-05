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    10:01, 05 四月 2024 | GMT +6

    多名中国公民违反哈国禁烟规定遭罚 中领馆发出提醒

    Темекі шегу
    Фото: Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）由于近期多名中国公民在哈萨克斯坦境内违反相关规定而被处罚，中国驻哈领馆对中国在哈公民发出提醒。

    中新网报道，中国驻阿拉木图总领馆发布的消息称：

    - 近期，领区内多名中国公民因违反哈萨克斯坦禁烟规定被罚款。总领馆特别提醒领区中国公民严格遵守驻在国禁烟规定，勿在禁烟场所吸烟。

    总领馆发布的消息中指出，根据哈《公共健康和医疗卫生系统法》第一百一十条第五款规定，哈境内以下场所禁止使用香烟、水烟、电子烟等烟草制品：

    1. 教育机构、儿童游乐场及未成年人休闲场所；
    2. 医疗机构；
    3. 博物馆、图书馆、电影院、剧院、马戏团、体育场馆等文体设施；
    4. 加油站区域；房屋入口、地下通道等；
    5. 火车、飞机、轮船、城际汽车、地铁、公交车、出租车等客货运交通工具内；
    6. 机场、火车站、汽车站、轮渡站等交通站点（专门吸烟区除外）；
    7. 公共餐饮场所（有专门吸烟区除外）。

    中国驻阿拉木图总领馆还特别提醒称：阿拉木图国际机场航站楼入、出口处室外区域亦为禁烟场所。

    如违反上述条款，哈警方有权根据《哈萨克斯坦共和国行政违法法》第四百四十一条相关规定处以罚款。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    中国 哈萨克斯坦与中国
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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