多名中国公民违反哈国禁烟规定遭罚 中领馆发出提醒

据中新网报道，中国驻阿拉木图总领馆发布的消息称：

- 近期，领区内多名中国公民因违反哈萨克斯坦禁烟规定被罚款。总领馆特别提醒领区中国公民严格遵守驻在国禁烟规定，勿在禁烟场所吸烟。

总领馆发布的消息中指出，根据哈《公共健康和医疗卫生系统法》第一百一十条第五款规定，哈境内以下场所禁止使用香烟、水烟、电子烟等烟草制品：

教育机构、儿童游乐场及未成年人休闲场所； 医疗机构； 博物馆、图书馆、电影院、剧院、马戏团、体育场馆等文体设施； 加油站区域；房屋入口、地下通道等； 火车、飞机、轮船、城际汽车、地铁、公交车、出租车等客货运交通工具内； 机场、火车站、汽车站、轮渡站等交通站点（专门吸烟区除外）； 公共餐饮场所（有专门吸烟区除外）。

中国驻阿拉木图总领馆还特别提醒称：阿拉木图国际机场航站楼入、出口处室外区域亦为禁烟场所。

如违反上述条款，哈警方有权根据《哈萨克斯坦共和国行政违法法》第四百四十一条相关规定处以罚款。

【编译：木合塔尔·木拉提】