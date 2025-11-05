哈萨克斯坦多种药品价格下降

目前，全国共有4994种药品设定了最高零售价标准；另有1707种非处方药已退出政府价格监管体系，但仍由相关主管部门定期监测，以确保市场价格合理稳定。

据哈萨克斯坦卫生部下属医疗与药品监督委员会介绍，2025年该机构在全国20个地区对药品零售价进行了监测。研究涵盖五大药理类别中最受需求的50种药品，包括抗病毒药、抗炎药、抗菌药、心血管药及胃肠疾病治疗药物。

监测结果显示，与今年6月相比，9月药品平均价格下降7.8%（涉及品种占34%）；而10月下降幅度进一步扩大至11.1%（涉及品种占50%）。

降价最明显的药品包括：Hepar comp. Heel、Revmoxicam、Cefyaps、VALMAK-N、Zitmak。这些药品在整体消费结构中占据重要位置，被广泛用于治疗多种疾病。

医疗与药品监督委员会表示，将继续对医药市场进行动态分析，定期开展药品价格监测，确保居民能够以合理价格购买到安全、优质的药品。

公众如发现药品销售违法行为，可通过DariKZ或Naqty Onim移动应用程序，或向医疗与药品监督委员会地区办事处举报。

【编译：达娜】