多种商品价格下降 政府加强食品储备

会上通报，过去一周，国内8种商品价格有所下降。其中，鸡蛋价格下降0.7%，酸奶下降0.5%，黄油和荞麦下降0.4%，大米和面粉下降0.2%，食糖和小弯通粉下降0.1%。面包、牛奶、奶酪、牛肉和食盐价格保持稳定。

据贸易和一体化部第一副部长阿伊詹·比詹诺娃介绍，全国7个州市物价指数保持稳定，分别为阿拉木图市、阿克托别州、卡拉干达州、克孜勒奥尔达州、西哈州、北哈州和杰特苏州。另有6个州市物价有所下降：乌勒套州下降0.4%，奇姆肯特市和巴甫洛达尔州下降0.2%，阿特劳州、阿克莫拉州和突厥斯坦州分别下降0.1%。

为稳定休季蔬菜价格，各州市已签订13.79万吨蔬菜采购合同。农业部副部长叶尔梅克·肯贾汗吾勒指出，各地农业合作社已签订的胡萝卜合同为2.21万吨，洋葱合同为2.42万吨，土豆合同为7.43万吨，卷心菜合同为1.71万吨。

总结会议时，塞热克·朱曼哈林要求蔬菜秋冬合同签订比例较低的地区加强前期合同的签订工作，以防止价格上涨，确保市场稳定。

【编译：阿遥】