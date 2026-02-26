哈萨克斯坦倡导强化多边主义 深化国际协作应对全球性挑战

此次访问期间，叶尔詹·阿什克巴耶夫分别会见了包括联合国日内瓦办事处、联合国人权事务高级专员办事处、国际劳工组织、世界卫生组织、联合国难民署、红十字国际委员会、联合国欧洲经济委员会、国际电信联盟以及国际移民组织等10家联合国主要机构和国际组织负责人，就务实合作问题交换意见。

在同联合国日内瓦办事处总干事塔季扬娜·瓦洛娃会晤时，哈方重申对多边外交和联合国框架下合作的坚定承诺。对方高度评价哈萨克斯坦在推动国际倡议方面所作贡献，包括举办世界和传统宗教领袖大会、区域生态峰会，在阿拉木图设立联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心，以及提出在联合国框架下设立国际水资源组织的倡议。

在与联合国人权事务高级专员福尔克尔·图尔克会谈中，哈方确认将继续同联合国条约机构及普遍定期审议机制保持建设性互动，并支持人权高专办履行授权职能。对方指出，双方基于2023年访哈成果制定的联合“路线图”正稳步推进，合作保持高度互信。

在同国际劳工组织总干事吉尔贝尔·洪博会谈时，双方重点讨论了落实“体面劳动路线图”的进展，强调在保护劳动权利、将国际劳工标准纳入国家立法方面取得积极成效。哈方同时表示支持“全球社会正义联盟”，并希望扩大该组织在中亚地区的项目布局。

与世界卫生组织总干事谭德塞·阿达诺姆·盖布雷耶苏斯的会谈中，双方确认卫生领域伙伴关系持续深化。哈方重申支持世卫组织建设以人为本、具韧性的卫生体系，并重点介绍由哈方倡议发起的全球初级卫生保健联盟。双方还就危机背景下提供医疗和人道援助问题交换看法，并探讨世卫组织负责人出席2026年4月在阿斯塔纳举行的区域生态峰会事宜。

在与联合国难民署代表会谈时，双方积极评价在移民管理和保护难民、无国籍人士权利方面的合作成果，特别是在全球难民论坛框架下履行自愿承诺以及引入数字化管理手段方面取得进展。

与红十字国际委员会副主席吉尔·卡尔博涅的会谈中，双方围绕当前人道议题以及加强各国对国际人道法政治承诺的全球倡议进行讨论，并就2026年在约旦举行的高级别会议筹备工作交换意见。

同联合国欧洲经济委员会执行秘书塔季扬娜·莫尔恰讨论了在交通、贸易、生态、能源和创新等领域推广国际标准、拓展区域合作的前景。欧经委方面表示有意参与区域生态峰会，并通过多边环境公约及中亚经济合作特别计划等机制落实峰会成果。

在与国际电信联盟秘书长多琳·博格丹-马丁会谈中，双方就数字化转型合作进行深入交流。哈方介绍了在推进全球数字议程、发展电子政务、创新生态系统及人工智能技术方面的进展。

国际移民组织副总干事索娜·李则积极评价哈萨克斯坦在移民治理方面的政策成果，包括在“阿拉木图进程”框架下的主席国作用。双方确认将进一步拓展务实合作。

此外，在联合国人权理事会高级别会议周及裁军会议期间，阿什克巴耶夫在一场关于武装冲突背景下宗教场所保护问题的平行活动上发表讲话。他强调，宗教场所既是文化遗产的重要组成部分，也是人道支持的重要空间，呼吁各国支持加强国际人道法政治承诺的全球倡议，并推动其务实落实。

在所有会谈中，哈方还系统介绍了当前宪法改革进程以及新宪法草案的核心内容。相关改革坚持以人为本，旨在进一步强化公平与法治原则，扩大人权和基本自由保障，并在宪法层面确立公民在数字环境中的权利保护，包括个人数据安全与数字安全保障等内容。

分析人士指出，此次日内瓦之行充分展现了哈萨克斯坦在多边框架下积极参与全球治理、推动区域合作与制度创新的外交姿态，也凸显其在人权、劳工、卫生、数字化和人道事务等多个领域深化国际合作的战略取向。

【编译：达娜】