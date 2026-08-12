霍尔木兹海峡运输受限 EIA预计国际油价将持续承压上行

EIA数据显示，尽管中东部分产油国的生产能力及全球贸易体系有望在明年年初逐步恢复，但到2027年底，该地区整体石油产量仍难以完全回到冲突爆发前的水平。

霍尔木兹海峡航运受阻，加上能源基础设施接连遭到袭击，迫使中东产油国大幅削减石油产量。这一局面导致全球石油供应减少，并推动国际油价升至多年来高位。

根据EIA发布的短期能源展望，受中东地区石油产量在7月份大幅下降影响，当月该地区日均石油产量减少约550万桶，相当于全球石油消费量的5%以上，全球市场因此面临较大的供应压力。

鉴于近期船舶遭袭事件频发，EIA预计，8月份霍尔木兹海峡货运将受到严格限制，但相关运输活动有望在9月份逐步恢复。

根据EIA 8月份发布的评估报告，尽管中东大部分石油生产以及全球贸易预计将在2027年初恢复至冲突前水平，但该地区仍将有约60万桶/日的石油产能处于停产状态，并可能持续至2027年底。

EIA目前预计，今年全球石油产量平均为1.008亿桶/日。不过，全球石油需求在7月份已达到约1.04亿桶/日。

全球石油供需缺口不断扩大，促使EIA大幅上调了对2026年和2027年国际油价的预测。

EIA预计，2026年布伦特原油平均价格将达到每桶86.81美元，美国西德克萨斯中质原油（WTI）平均价格则为每桶80.88美元。

此前，EIA的预测相对保守，预计今年布伦特原油平均价格将低于每桶82美元，WTI原油平均价格则略高于每桶76美元。

鉴于EIA预计中东石油生产和全球贸易将在2027年初前后明显恢复，明年国际油价整体有望回落。不过，由于部分油田预计将长期处于关闭状态，油价回落幅度将小于此前预期。

EIA在报告中指出，2027年布伦特原油平均价格预计较2026年下降20.1%，降至每桶69.39美元，降幅小于此前预计的20.9%；WTI原油平均价格预计下降19.1%，至每桶65.39美元，同样低于此前预测的20.3%降幅。

值得一提的是，哈萨克斯坦能源部将通过电子拍卖方式，公开出让地下资源使用权，包括油气区块的勘探和开发权。此次参与拍卖的油气区块分布于库斯塔奈州、阿克托别州、克孜勒奥尔达州、阿特劳州、巴甫洛达尔州、乌勒套州以及西哈州境内。拍卖活动计划于2026年11月18日在e-qazyna.kz电子平台举行。竞拍申请提交截止日期为10月5日，有意参与者须通过该平台提交申请。参加拍卖需缴纳相当于100个按月计算指数的竞买保证金。