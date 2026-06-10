Enbek.kz平台年初至今发布近50万岗位 教育行业需求居首
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦劳动和社会保障部10日发布的数据显示，全国统一就业平台——电子劳动交易平台（Enbek.kz）在就业供需方面持续保持活跃。
据统计，2026年年初至今，Enbek.kz平台累计发布了49.57万个空缺岗位，并收录了60.93万份求职简历。仅5月单月，用人单位在该平台发布了8.67万个工作岗位，求职者则上传了9.16万份简历。
行业与区域需求分布
从行业分布来看，人才需求量最大的六个领域依次为：
- 教育领域：1.4万个岗位；
- 服务行业：1.25万个岗位；
- 医疗卫生与社会服务：8600个岗位；
- 建筑业：8000个岗位；
- 农林牧渔业：7500个岗位；
- 制造业：6900个岗位。
从地区分布来看，空缺岗位数量最多的地区包括：
- 阿斯塔纳市：8300个；
- 巴甫洛达尔州：5500个；
- 阿拉木图市：5200个；
- 突厥斯坦州：5100个；
- 阿特劳州：5000个。
技能要求
在岗位技能要求方面，中等技能需求占比最高，达到43%；低技能需求占比为31%；高技能需求占比为26%。
求职端，5月份新增的9.16万份简历显示，35岁以下的青年劳动力仍是市场主体，占比达41%；35至44岁群体占28%；45至54岁群体占20%；55岁以上群体占11%。从性别构成看，求职者中女性占52%，男性占48%。
求职者的技能水平分布为：中等技能求职者占40%，高技能求职者占31%，低技能求职者占29%。
薪资动态
5月份，市场上薪资最高的职位主要集中在工业领域，包括矿业生产副主管（约145万坚戈）、信息安全工程师（约123万坚戈）以及首席焊工（约124万坚戈）。
与此同时，求职者期望薪资最高的职位则包括船长（约870万坚戈）、副经理（约370万坚戈）以及飞行员（约280万坚戈）。