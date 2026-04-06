尹锡悦涉嫌妨碍逮捕案二审被求刑10年

韩国首尔高等法院专门负责内乱案审判的刑事审判第一庭6日就尹锡悦涉嫌动用特殊手段妨害执行公务罪等案件进行最后一场庭审，负责调查内乱案的独立检察组（独检组）提出有期徒刑10年的量刑建议。

独检组曾在一审庭审中也提出了相同的量刑建议。独检组表示，尹锡悦利用总统职权破坏宪政秩序，并将公权力私有化，罪情不轻。作为时任总统，他理应捍卫宪法尊严，但一再否认罪行，对相关调查和审判极不配合，也从未进行反省。在一审宣判后，虽然有机会向国民道歉，但他并没有做到，反而始终为自己辩解和诉冤。

一审法庭认定尹锡悦妨害高级公职人员调查处（公调处）执行拘留令（涉嫌动用特殊手段妨害执行公务）、仅召集部分国务委员举行国务会议讨论紧急戒严事宜（涉嫌滥用职权）等行为有罪，判处其有期徒刑5年。

2024年12月3日晚，韩国时任总统尹锡悦以铲除“从北势力”为由发布紧急戒严令。次日凌晨，韩国国会通过要求解除戒严令的决议案。此后，尹锡悦先后被停职、逮捕、弹劾。