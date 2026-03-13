北咸海保护二期规划推出 水位拟提升至44米

据该部透露，该项目计划通过对阔科阿拉尔大坝进行现代化改造，将北咸海水位提升至波罗的海高程系44米。届时，北咸海水域面积预计将扩大至3913平方公里，总蓄水量将增加至340亿立方米。

与此同时，水资源和灌溉部正在编制160余项工程设计与预算文件，计划对突厥斯坦州和克孜勒奥尔达州境内咸海—锡尔河流域灌溉系统进行现代化升级和自动化改造。此举将显著提升水资源利用效率，并把节约下来的水量引入北咸海。

目前，该项目已提交由政府总理领导的国际金融组织合作委员会审议。按照规划，项目实施周期为2026年至2029年。

值得关注的是，在过去三年中，通过协调锡尔河沿线水库运行模式，并严格执行跨国水资源使用协议，已有超过60亿立方米河水补充至北咸海。受此影响，该海域蓄水量已从2022年底的189亿立方米增加至2025年底的230亿立方米。

水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫表示，国家元首多次强调保护北咸海的重要性。去年，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦政府签署了关于共同管理和合理利用跨界水体的协议。对于中亚国家而言，保护和修复北咸海不仅是一项生态任务，更是一项关乎民生的战略课题。

【编译：阿遥】