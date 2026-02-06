中文
    15:14, 06 二月 2026

    哈萨克斯坦二手房价格出现变化 多数城市继续上涨

    哈萨克国际通讯社讯）据房产平台 Krisha.kz 数据显示，2026年1月，哈萨克斯坦二手住房市场在多数城市呈现价格上涨趋势。

    Фото: gov.kz

    其中，首都阿斯塔纳二手房均价突破历史高位，达到每平方米60万坚戈以上。

    月度价格变化情况

    Krisha.kz 的监测数据显示，2026年1月，全国二手住房平均价格较2025年12月上涨2%。

    1月份涨幅较为明显的城市包括：

    • 阿斯塔纳：上涨 5.2%；

    • 阔克舍套：上涨 3.2%；

    • 卡拉干达、乌斯卡曼：均上涨 3.0%；

    • 塞梅：上涨 2.8%。

    其余城市房价涨幅多在 1%—2.6% 区间。

    价格出现小幅回落的城市仅有两座：

    • 阿拉木图：下降 0.1%；

    • 阿克托别：下降 0.4%。

    二手房单价水平

    截至1月底，全国二手房平均价格为每平方米419,126坚戈。

    房价最高的城市为：

    • 阿拉木图：804,695坚戈/平方米；

    • 阿斯塔纳：601,740坚戈/平方米；

    • 奇姆肯特：约 490,000坚戈/平方米。

    房价相对较低的城市包括：

    • 克孜勒奥尔达：269,083坚戈/平方米；

    • 塔拉兹：321,653坚戈/平方米；

    • 阿克托别：324,013坚戈/平方米。

    年度价格走势

    与2025年1月相比，哈萨克斯坦全国二手住房均价上涨约9%。

    年涨幅最大的城市包括：

    • 阿克套：上涨 22.7%；

    • 阿斯塔纳：上涨 16.2%；

    • 库斯塔奈：上涨 13.5%。

    奇姆肯特和阿拉木图二手房价格年涨幅在 6%—8% 之间。数据显示，全国范围内未出现同比下跌城市。

    【编译：达娜】

