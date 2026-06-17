失而复得的珍贵影像：一张1921年的茶馆合影见证阿拉什知识分子的深厚情谊

（哈萨克国际通讯社讯）一张拍摄于1921年的珍贵老照片，在历经数十年的辗转与遗失后，最终重回后人手中。这张定格于塔什干一家茶馆的影像，不仅记录了阿拉什运动代表人物的生活片段，也见证了那个时代哈萨克知识分子之间深厚的友谊。

这张照片拍摄于1921年5月5日，地点位于塔什干的一家普通茶馆。画面中，三位身着乌兹别克传统服饰的男子围坐在茶桌旁，他们分别是阿拉什运动杰出代表米尔扎赫普·杜拉特吾勒（Міржақып Дулатұлы）、加兹姆别克·比里姆扎诺夫（Ғазымбек Бірімжанұлы）和艾哈迈特萨法·尤苏波夫（Ахметсафа Юсупов）。

照片中，坐在中央的是米尔扎赫普·杜拉特吾勒，左侧为正在为他点燃水烟的加兹姆别克·比里姆扎诺夫，右侧则是手持白色茶壶斟茶的艾哈迈特萨法·尤苏波夫。

关于这张照片的来历，米尔扎赫普·杜拉特吾勒之女古丽娜尔·米尔扎赫普克孜（Гүлнар Міржақыпқызы）曾在回忆录中进行了详细记述。

据古丽娜尔回忆，20世纪20年代初，父亲在塔什干《曙光报》（Ақ жол）工作期间，与当地居民以及志同道合的文友、同仁往来密切。

“父亲常说，乌兹别克人民热情好客、胸襟宽广、待人有礼，他们言语温和，很容易让人产生亲近感。”

古丽娜尔写道，父亲十分喜欢拍照。有一天，乌兹别克友人提议：

“米尔雅库布先生，不如请您与加兹姆别克先生和艾哈迈特萨法先生一起，在茶馆里品着绿茶、抽着水烟、谈笑风生，留下一张照片，作为纪念吧。”

于是，三人身着乌兹别克传统服装，在茶馆中留下了这张珍贵合影。

照片下方，米尔扎赫普·杜拉特吾勒亲笔写下俄文说明：“Осартившиеся киргизы в чайхане, 5.V.1921 г.”，意为“茶馆里的欧化吉尔吉斯人，1921年5月5日”。

古丽娜尔还提到一个有趣的细节。按照乌兹别克传统习俗，身穿长袍时通常不会遮住脖颈，胸前保持敞开状态。熟悉这一习俗的加兹姆别克和艾哈迈特萨法都遵循了当地穿着方式，而米尔扎赫普·杜拉特吾勒的衬衣领口却从长袍内露了出来。

对此，他常常打趣道：

“加兹姆别克和艾哈迈特萨法都是聪明的年轻人，可他们竟没提醒我。你们看，即使穿上乌兹别克服装，我的哈萨克身份还是从衣领里‘露了出来’。”

这番话总能引得众人开怀大笑。

古丽娜尔还回忆说，加兹姆别克十分喜爱年幼的自己，经常逗她说话。有一次，他开玩笑地说：

“古丽娜尔的鼻子不像我们阿尔根部落的人，也许我该趁夜里把它咬掉。”

年幼的古丽娜尔信以为真，晚上睡觉时特意把自己裹得严严实实。第二天醒来，她惊喜地喊道：“妈妈，妈妈，我的鼻子还在！”

然而，20世纪30年代，随着时代剧变，这些“燃尽心血只为民族”的阿拉什知识分子遭遇厄运。许多人被投入监狱，不少人蒙冤遇害。

1940年9月15日，在离世前一天，米尔扎赫普·杜拉特吾勒的妻子加尼贾玛尔（Ғанижамал）将25岁的独生女古丽娜尔叫到身边，留下最后的嘱托。

“你是米尔扎赫普唯一的继承人。一定要保存好你父亲的衣物、文献和照片，不要让它们流失。”

母亲去世后，古丽娜尔始终谨记这番叮嘱。为了避免珍贵遗物散失，她将父亲的部分文献、照片和遗物托付给居住在奇姆肯特的亲属保管，其中包括母亲的姐姐萨拉，以及艾哈迈特萨法·尤苏波夫的女儿——她的表妹莱丽。

20世纪60年代，古丽娜尔前往亲属家中取回这些遗物时，却发现部分重要物品已经遗失，其中包括米尔扎赫普·杜拉特吾勒的诗集《公民》（《Азамат》）、1927年版萨肯·塞福林（Сәкен Сейфуллин）著作《艰难之路》（《Тар жол, тайғақ кешу》）初版，以及这张摄于1921年的珍贵合影。

“我当时非常难过，尤其是照片的丢失，让我心痛不已。”古丽娜尔后来在回忆录中写道。

经过多年寻找，1985年，古丽娜尔终于在居住于奇姆肯特的表兄谢里克·尤苏波夫（Серік Юсупов）家中重新找到了这张照片。

她回忆说：“我高兴极了，当即拿着照片赶到照相馆，冲洗了许多复制件。我保留了原件，并将复制品分送给亲人们。”

如今，这张失而复得的老照片不仅记录了米尔扎赫普·杜拉特吾勒、加兹姆别克·比里姆扎诺夫和艾哈迈特萨法·尤苏波夫三位阿拉什知识分子的深厚情谊，也成为后人追忆民族历史、铭记先辈精神的重要见证。