二手车市场“避坑指南”：买车前这些细节一定要查清

哈萨克国际通讯社近日梳理了购买二手车时最常见的几类风险，并提醒消费者在交易前务必进行全面核查。

抵押车、查封车：最常见的“陷阱”

最常见的骗局之一，是出售仍处于银行抵押状态的贷款车辆。有些车主因资金困难，会谎称“原件丢失”，重新补办证件后私下卖车。

但根据哈萨克斯坦《民法典》第315条，抵押财产出售必须获得抵押权人同意，否则交易可能被认定无效。

另一类风险则来自被法院限制交易的车辆。如果车主存在未缴罚款、税款、贷款或赡养费等债务，法院执行人员有权对其名下财产实施限制，包括禁止车辆办理过户手续。

因此，在签署买卖合同前，买家应通过：

eGov.kz；

执行程序查询系统；

银行App；

官方数据库；

核查车辆是否存在抵押、限制交易或其他法律负担。

盗抢车、改号车风险更大

进口车辆同样存在不少隐患。部分车辆可能未完成海关手续，也有一些盗抢车辆经过拆改后重新流入市场。尤其是VIN码（车辆识别码）被篡改的车辆，风险极高。

报道称，买家应仔细核对：

文件中的VIN码；

车身、发动机、车门、引擎盖上的编号；

确认是否一致，并检查是否存在重新喷漆、焊接等痕迹。如有疑问，应在付款前前往专业车管中心进行刑侦鉴定。

根据哈萨克斯坦《刑法》第386条，篡改或伪造车辆识别号码属于违法行为。如果警方最终认定车辆为盗抢车，即使买家属于“不知情购买”，车辆仍需归还原车主。

“授权卖车”也可能有问题

除了车辆本身的问题，“代售”车辆也隐藏风险。有些所谓“车主”实际上只是中介或“汽车挂名人”。律师提醒，通过授权委托书买车并不安全，因为授权随时可能被撤销，或因真正车主去世而自动失效，买家可能面临“车财两空”。

此外，如果车辆属于已婚人士婚后财产，根据哈萨克斯坦《婚姻与家庭法》第34条，出售车辆时还需获得配偶的公证同意。否则，即使交易完成多年后，配偶仍有权通过法院提出异议。

在支付方式方面，法律人士也建议尽量避免现金交易。最安全的方式，是通过银行转账，并在备注中注明车辆VIN码，以便未来发生纠纷时保留完整付款记录。

专家提醒，如果一辆车的售价明显低于市场价20%至30%，往往意味着背后存在问题。很多消费者正是在“低价诱惑”下，最终陷入法律或财产纠纷。

【编译：达娜】