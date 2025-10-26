二战老兵卡姆巴尔·萨尔森诺夫迎百岁华诞：为共和国日送上最真挚祝福

卡姆巴尔·萨尔森诺夫1924年10月25日出生于库斯塔奈州。1942年入伍，完成训练后奔赴前线。他曾在白俄罗斯、拉脱维亚和立陶宛作战，参与了攻克柯尼斯堡的行动，并在战场上三次负伤。

值此共和国日之际，军人代表前来拜访老兵，并以国防部长名义颁发感谢信，表彰其为祖国做出的贡献。

Фото: Қорғаныс министрлігі

Фото: Қорғаныс министрлігі

Фото: Қорғаныс министрлігі

老兵热情接待了来访客人，并向全体国民致以共和国日的节日问候。这位经历战火洗礼的勇士，衷心祝愿国家平安、家庭和睦、哈萨克斯坦繁荣昌盛、国泰民安。

卡姆巴尔·萨尔森诺夫获颁一等、二等“卫国战争勋章”、二等、三等“荣耀勋章”以及“红星勋章”，并荣膺多枚奖章。作为荣获维捷布斯克红旗勋章、苏沃洛夫勋章的第51步兵师第30独立侦察连成员，他因成功俘获敌军而两次获勋。

战后，卡姆巴尔·萨尔森诺夫在内务机关任职，后在阿拉木图能源领域长期耕耘。

【编译：木合塔尔·木拉提】