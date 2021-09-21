哈萨克斯坦出现Eta变异毒株感染病例

哈通社/努尔苏丹/9月21日--据卫生部长阿列克谢·崔在社交媒体页面发布的消息，哈萨克斯坦的4个地区出现新冠肺炎变异毒株感染病例。

部长表示，哈萨克斯坦卫生部正在持续开展对新冠肺炎疫情的监测工作。

根据对今年7-8月新型冠状病毒阳性样本进行的实验室基因检测结果，哈萨克斯坦出现了 96例变异毒株感染病例（德尔塔“印度毒株 ” -57（59.4%）、阿尔法“英国毒株 ” -24（25%）、“武汉 ” 冠状病毒-10（10.4%）和 eta“尼日利亚毒株 ” - 5 (5.2%)）。

全国4个地区出现了eta变异毒株病例（卡拉干达州-1、曼格斯套州-2、巴甫洛达尔州-1和努尔苏丹市-1）。

根据据世界卫生组织于 2021 年 9 月 15 日发布的数据，尼日利亚和英国在内的欧美72个国家出现了eta变异病例，这两个国家于2020年12月首次发现了该病毒。

其临床症状与阿尔法（英国）和 Beta（南非）毒株相似，具体来是会有高烧、咳嗽、嗅觉和味觉丧失和重病等。

在这方面，卫生部长呼吁每一个哈萨克斯坦公民关注自己和亲人的身体健康，并表示接种疫苗是防控疫情的唯一途径。

此外，为减少疫情的传播风险，应严格遵守佩戴口罩、保持社交距离、使用消毒液和勤换空气等防疫规则。

【编译：阿依波塔】