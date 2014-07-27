加拿大航班遇威胁迫降 两架F-16护航无人受伤

哈通社阿斯塔纳7月27日电，据中国日报网报道，7月25日，一架加拿大客机起飞后遭遇乘客威胁，被迫在美国两架F-16战斗机的护送下返航，所幸没有人在此事中受伤。客机着陆后，加拿大特警迅速逮捕肇事者，后者面临4项指控。

772号航班25日从加拿大多伦多起飞，在空中受到25岁加拿大籍乘客阿里•夏希的"直接威胁"，被迫于起飞45分钟后紧急迫降。飞机着陆后，夏希即被加拿大特警拘捕。772飞机上共有189人，包括：181名成年乘客、2名婴儿、2名飞行员和4位空姐。没有人在此事中受伤。

值得注意的是，北美防空联合司令部（Norad）在772号航班出事之后专门派出2架F-16战斗机，从俄亥俄州托雷多起飞，一路护送客机迫降，防止意外发生。

乘客用手机拍到的视频显示，772号航班着陆后，6名来自加拿大特种武器和战术部队（SWAT）的特警荷枪实弹地冲上飞机，同时高喊："低下头！举起手！"有乘客表示，当时的场面非常吓人，有的孩子被吓哭了。

肇事者夏希当场被捕，已经入狱，并且面临"侵犯财产"和"威胁飞机安全"等4项指控。有乘客表示，夏希宣称要轰炸加拿大。

夏希的父亲认为，夏希患有精神疾病，不该被捕。他说："我对飞机上发生的事情感到遗憾，但这不是阿里的错。我觉得该怪警察和卫生系统。过去2、3年来，我们给警察打过不下23回电话，但不幸的是他们没有采取任何行动帮助我们。"

772号航班属加拿大"太阳之翼"航空公司所有，原定从多伦多飞往巴拿马城，遭遇威胁后在美国弗吉尼亚州上空返航，降落在多伦多皮尔森国际机场。

772号航班上的多数乘客选择换乘25日当天的另一架航班飞往巴拿马城。