土耳其F-35战斗机制造厂正式开业

哈通社阿斯塔纳6月8日电，据土耳其之声报道，生产新一代F-35战斗机最关键的发动机零部件的工厂6日在总统古勒参加的启动仪式中正式在伊兹密尔开业。

土耳其国防部长伊斯梅特•耶尔马兹，经济部长尼哈特泽贝吉，正义与发展党党主席顾问耶尔德勒姆及众多应邀者出席了开业仪式。

土耳其总统古勒在启动仪式上说，土耳其在一个高端航空航天产业中再次证明了自己的势力，该工厂也体现了土耳其工业的信心。

土耳其国防部长伊斯梅特•耶尔马兹称，AVACS预警机，A-400运输机和ATAK直升机项目将于今年付诸实施。

耶尔马兹说道，2014年是土耳其武装部队现代化起步项目取得成果的一年。

土耳其经济部长泽贝吉表示，，外商投资力度逐年增加，从2003年至2013年年底外国直接投资额增加了9倍达到1365亿美元。

建在伊兹密尔的这家工厂生产的F-35战机发动机零部件将运往美国。

国防工业署为在土耳其建"发动机组装线"和"保养及维修设备"已与美国公司签署了意向书。

据悉，F-35战斗机的中央操纵机构将由土耳其航宇工业公司在土耳其生产，F-35战斗机也将被编入土耳其武装部队行列中。