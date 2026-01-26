哈马吉利斯议员建议修订宪法环境条款

耶格兹巴耶夫表示，此轮政治改革的核心任务，是建立一套经得起时间检验、切实捍卫人民利益的完善而公正的法律体系。目前讨论的每一项建议，都将直接影响子孙后代能否生活在一个自由、公正的社会之中。

—向一院制议会转型，并将选举制度全面过渡至以政党名单为基础的比例代表制，是推动我国政治文化迈向更高阶段的重要民主跃升。国家元首主动放弃自身配额、将权力交由议会行使，这既体现了对政党的高度信任，也意味着更大的责任。通过这一举措，我们将构建起质量更高、竞争更充分的政治生态，-耶格兹巴耶夫在会上表示。

作为宪法改革委员会成员，他同时强调，哈萨克斯坦最为宝贵的财富，是独特的自然环境、水资源与土地。

为此，他支持对《宪法》序言作出修改，在新版序言中加入如下表述：“我们—共同的哈萨克斯坦人民，认识到珍惜自然的极端重要性，并深感对子孙后代肩负的崇高责任，特通过本宪法。”

—此外，我们认为有必要在第31条中明确公民保护自然环境的义务，确立国家环境保护的基本目标，并加强公职人员因隐瞒环境信息而应承担的法律责任。至于第61条，赋予“库鲁尔泰”（议会）在环境保护立法领域的规范职权，将为国家生态政策提供坚实的宪法保障。这些建议清晰界定了我们对后代应承担的责任，-耶格兹巴耶夫总结道。

【编译：阿遥】