朝鲜发射远程巡航导弹

报道称，战略巡航导弹沿着预定轨道分别飞行10199秒和10203秒，并击中了靶标。此次训练旨在检验远程导弹部队的反击应对态势和战斗能力，使导弹兵熟练机动和火力任务执行程序，检查相关战略武器系统的可靠性。

据报道，金正恩对训练结果表示极大满意，并称经常检验核威慑力组成部分的可靠性和迅速反应能力且持续展示其威力，这本身就是在受不同安全威胁的当前局势下负责任地行使自卫权、发挥战争遏制力。他强调，我党和政府将一如既往地集中一切力量，无限度地、持续地加强和发展国家核战斗武力。

报道未公开具体射程，但有关方以朝方2023年9月发射的战略巡航导弹飞行时间为7672—7681秒、飞行距离1500公里为依据，推测此次导弹飞行距离超过2000公里。韩国统一研究院资深研究委员洪珉分析指出，此次发射的很可能是“箭矢-1”导弹改良版，意在彰显对日本全境的“反击能力”。

从朝中社发布的发射现场照可见，导弹从地面发射台发射升空后击中目标建筑。韩国国防安全论坛（KODEF）分析称，导弹穿过建筑物的窗户并在底层内部引爆，导致建筑物崩塌。这意味着此次发射旨在检查导弹精准度和最大威力。考虑到朝鲜一直主张远程战略巡航导弹可携带核弹头，且此次报道使用“发射训练”这一表述，不排除导弹处于实战部署状态的可能性。