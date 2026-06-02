托卡耶夫考察阿拉套市发展规划 多个大型投资项目正在推进

（哈萨克国际通讯社讯）正在阿拉木图州进行工作访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫，2日首先听取了阿拉套市发展规划和建设进展情况汇报。

据介绍，目前阿拉套市总面积达8.8万公顷。根据发展规划，到2050年前，城市将分阶段开发建设，并划分为4个功能区域。同时，当地正在明确城市重点发展方向和主要经济增长点，并制定推进主干基础设施建设的路线图。

为建立新的城市治理模式，相关宪法性法律已正式通过。

Фото: Ақорда

目前，Gate City住宅区发展迅速。“舒适学校”项目已落地实施，马列文食品公司（Mareven Food）、克瑙夫公司（Knauf）、Fruit Art、Dolce Pharm以及阿拉木图通风设备厂等骨干企业已在当地开展运营。

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此外，阿拉套市已形成由53个项目组成的投资项目库，总投资额超过2万亿坚戈。

其中，百事公司（PepsiCo）正在建设中亚地区最大的马铃薯加工厂；玛氏宠物护理公司（Mars Petcare）启动了该地区首个现代化宠物食品生产项目；KHAN TENGRI BIOPHARMA公司正从事药品及医疗设备生产；“Eastcomtrans”和G-Trans公司则在推进物流产业集群建设。

访问期间，总统还听取了Iconic Complex项目介绍。该项目是阿拉套市规划建设的先进多功能综合体之一，未来将落户于Gate District区域，并有望成为当地标志性建筑项目之一。