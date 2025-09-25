涉非法接受竞选资金 法国前总统萨科齐判监五年

萨科齐（Nicolas Sarkozy）被控在2005年任法国内政部长期间，与利比亚时任领导人卡达菲（Muammar Gaddafi）达成协议，以在国际舞台上支持当时处于孤立状态的利比亚政府为交换条件，从利比亚获取竞选资金。萨科齐始终否认指控。

路透社报道，巴黎法院星期四（9月25日）就本案下达判决。法官称，萨科齐放任亲信与利比亚方面接触以获得竞选资金，在2005年至2007年间，犯有刑事共谋罪；此后萨科齐担任总统期间，享有总统豁免权。

这项判决意味着，即使上诉，萨科齐仍将入狱服刑，刑期远比许多人预期更重。

萨科齐随后对判决提出强烈批评。他表明将提出上诉，并称“即使入狱，我也会昂首挺胸”。

现年70岁的萨科齐于2007年至2012年担任法国总统。近年来他身陷法律纠纷，此前被授予的荣誉军团勋章（法国最高荣誉勋章）也在今年6月被剥夺。

法国最高法院去年维持裁决，判定萨科齐贪腐及权钱交易罪名成立，判处佩戴电子监控设备一年。设备现已解除。

同年，上诉法院还就萨科齐2012年竞选连任失败期间的非法竞选资金案作出有罪判决。最高法院预计10月就此案作出终审裁决。

尽管官司缠身，萨科齐在法国政坛仍具影响力。他近期会见了昔日门生、现任总理勒科尔尼，并为勒庞领导的极右翼政党国民联盟背书。