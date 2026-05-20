哈萨克斯坦研发复杂矿石提金新技术 可提高黄金回收率

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦科学家研发出一项用于复杂金矿提取的新技术，可提高难选矿石中的黄金回收率，同时降低矿石加工成本。

据哈萨克斯坦工业和建设部介绍，该技术目前已顺利完成实验室测试，被视为具有产业化前景的创新方案。

报道称，随着高品位金矿资源逐渐减少、低品位复杂矿石占比不断上升，传统黄金提取工艺已难以持续保持高回收效率，而且通常需要使用昂贵试剂并严格控制工艺条件。在此背景下，哈萨克斯坦研究人员针对氧化矿和硫化矿分别提出了两套创新技术方案。

针对氧化金矿，研究团队开发出一种在堆浸前使用过氧化氢和／或乙酸钠进行预处理的工艺。实验结果显示，该方法可将黄金回收率提高约7%；若联合使用两种试剂，回收率提升幅度可达10%至14%。

对于硫化金矿，科研人员则采用富集重力精矿并结合强化氰化处理的方法。其中，乙酸钠的使用可额外提升约4%的黄金回收率，同时降低尾矿中的贵金属残留含量。

研究人员表示，乙酸钠还有望部分替代价格较高的传统试剂，从而进一步降低生产成本，提高经济效益。

开发团队指出，该项目最大的特点在于采用“综合适配”方案，可根据不同类型矿石调整工艺路径，从而提升哈萨克斯坦本土矿产资源的深度利用率。项目的科研水平目前已获得国际认可。

下一阶段，研究团队计划推进工业化试验，并继续寻找新的化学试剂方案，以进一步提升不同类型金矿原料的加工效率。

该项目由哈萨克斯坦矿产原料综合加工国家中心下属“Kazmekhanobr”工业生态国家科研生产联合体专家团队实施，由科研副主任鲍尔詹·苏热姆巴耶夫负责领导。

【编译：达娜】