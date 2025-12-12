哈萨克斯坦初创团队研发数字手语系统 荣获《Tatler》创新奖

项目创始人努尔扎达·阿曼格勒德介绍说，在开展研究过程中，她注意到哈萨克语手语此前从未成为独立的科学研究对象。

—在准备论文、进行研究时，我发现哈萨克语手语根本没有形成系统。我最终得出一个结论：哈萨克语手语完全可以成为一门独立语言。为了证明这一点，我们不得不收集一套规模庞大的数据库。-她说。

Фото: Jibek Joly телеарнасынан скрин

目前，初创团队共有九名成员。2023年获得国际资助后，他们同步推进词汇库收集、语言学分析以及技术建模等工作。

—团队与学校、寄宿学校和特殊中心合作，从零开始构建哈萨克语手语词汇库。由于很多语言学家把手语视为普通的肢体动作，因此很难找到精准资料。实际上，信息有60%通过手势传递，40%由唇部动作和面部表情完成。如果一个人说的是哈萨克语，他的发音方式自然是哈萨克语式的。因此，哈萨克语手语理应被视作一门独立语言。-她解释说。

SignBridge.kz сайтынан скрин

她补充说，“Jibek Joly”电视频道是哈萨克斯坦首个采用该项目的平台，并对动画片进行了自动化手语翻译。

—通过提词器和文本进行手语翻译通常需要三到四个月。我们与《菲克斯小分队》动画片的开发团队协调了虚拟形象的外观，而动画片的翻译则花了一个月时间。-努尔扎达说。

该项目已完成多项试点测试。目前，团队正准备与紧急情况部签订合同，并计划与Enbek Skills在线平台开展试点项目。此外，他们还在为继续教育机构翻译内容，以提升教育资源的可及性。

SignBridge.kz сайтынан скрин

团队下一阶段的主要目标，是将手语虚拟形象的动作逼真度提升至接近真实水平。为此，他们已向丹麦订购专用传感器。未来，该系统将以易于使用的附加模块形式提供。

【编译：阿遥】