《库鲁尔泰法》获通过 哈萨克斯坦正式确立一院制议会制度框架

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦议会日前二读通过宪法性法律——《哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰及其代表地位》法法案。哈萨克斯坦议会下院（马吉利斯）新闻处表示，该法律旨在落实2026年3月15日全民公投通过的新宪法相关条款。

根据法律内容，新的国家立法机构“库鲁尔泰（Құрылтай）”将作为一院制议会运行。法律明确了库鲁尔泰在国家权力体系中的宪法与法律基础，包括其地位、运作原则、组织结构、组建程序以及行使职权的方式。

新设立的库鲁尔泰将由145名议员组成，任期为5年。法律同时规定了议员的地位、权利与义务，并对议会党团、议会多数派与反对派的组建，以及议员行为规范等内容作出规定。

此外，法案还扩大了拥有立法倡议权的主体范围，将人民理事会纳入其中。人民理事会可通过向库鲁尔泰提交相关决议的方式行使立法倡议权。

根据通过的宪法性法律，库鲁尔泰还将与政府建立制度化协作机制，包括就政府成员候选人的任命举行磋商、听取政府工作报告等。同时，法律规定，涉及国家预算支出的议员提案，政府须在3个月内提交正式意见。

法律还规定，库鲁尔泰在总统提名基础上，有权批准副总统、总理、宪法法院法官、中央选举委员会成员以及最高审计院成员等职务任命。

此外，法案提出，库鲁尔泰议员还将根据总统提议，拥有选举哈萨克斯坦共和国最高法院法官的权力。与此同时，法律中还明确了剥夺宪法法院及最高法院法官司法豁免权的相关机制。

值得一提的是，当天议会还二读审议并通过《哈萨克斯坦人民理事会》宪法性法律草案。根据文件内容，哈萨克斯坦将设立新的协商咨询机构——“人民理事会（Халық кеңесі）”，以取代现有的咨询机构——哈萨克斯坦民族和睦大会（Қазақстан халқы Ассамблеясы）与国家库鲁尔泰（Ұлттық құрылтай）。

【编译：木合塔尔·木拉提】