统计局发布通胀数据：12月月度通胀率为0.9%

根据国家统计局数据，上月部分农副产品价格出现回落：橙子价格下降2.6%，胡萝卜下降2%，食糖下降1.3%，蛋类下降0.1%。与此同时，炼乳、硬质奶酪和蔬菜汁价格则分别上涨2.1%、1.8%和1.6%。

在药品及工业品领域，部分药品价格有所下调。其中，氯吡胺价格下降18.5%，依那普利下降5.2%，康恩荣下降1.4%，碘马林和阿奇霉素均下降0.9%。此外，汽车价格下调0.4%，家用电器价格下降0.9%。而智能手机和个人卫生用品价格则分别上涨0.9%和1.1%。

公共服务领域方面，排污费下调2.4%，冷水费下调0.9%。生活性服务价格整体走高，出租车费用环比上涨1.8%，澡堂服务上涨2.1%，电影院票价上涨2.9%。

统计数据显示，2025年全年通胀率为12.3%。其中，食品类价格同比上涨13.5%，非食品类上涨11.1%，有偿服务价格上涨12%。

从年度对比看，部分食品价格在过去一年中明显回落：西红柿价格下降7.9%，大米下降4.8%，黄瓜下降4.7%，甜椒下降2.7%，杏干下降2%。与此同时，葡萄和绿茶价格分别上涨7.7%和7.9%。

在非食品类商品中，鞋油（上涨10.8%）、卫浴混水阀（8.5%）和电钻（6.6%）的涨幅较为突出。

2025年全年，住房和公共事业领域中，冷水收费标准累计下调13.1%。与此同时，修鞋服务价格上涨10.1%，邮政服务上涨8.9%，汽车保险费用上涨6.5%。

从地区分布来看，阿拉木图市和库斯塔奈州的年度通胀率最低，均为11.7%；阿拜州、江布尔州和西哈州的通胀水平为11.8%。

此外，自2025年1月起，在消费价格指数（CPI）结构中，食品类权重为40%，非食品类为30.3%，有偿服务项目为29.7%。

【编译：阿遥】