蒙古歌手米歇尔·约瑟夫发布哈语新歌《BAĞALA》 向哈萨克斯坦深情告白

据悉，《BAĞALA》的发布兑现了米歇尔在2025年11月“丝路之星”总决赛夺冠后向哈萨克斯坦观众作出的承诺。她表示，自己在参赛期间深深感受到哈萨克文化的魅力与语言之美，希望以一首哈语歌曲回馈当地听众的支持。

—在“丝路之星”项目期间，我发自内心地爱上了哈萨克斯坦。哈萨克语丰富而优美。我一直希望能够用哈语为这里的听众创作一首歌，以此感谢他们在比赛期间给予我的巨大支持，-米歇尔在接受采访时说。

新歌《BAĞALA》呼吁人们珍惜真挚情感、宝贵时光、创作带来的喜悦以及身边的亲人朋友。歌曲由导演K·日尔扎克瑟诺夫参与制作音乐视频，歌词由D·沙穆拉托夫和N·沙尔汗吾勒创作，编曲由G·伊斯姆别尔根诺夫完成。

此前，米歇尔·约瑟夫荣获二级“友谊”勋章。该奖项由哈萨克斯坦国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫授予，并由国务顾问叶尔兰·卡林代为颁发。

在“丝路之星”比赛中，这位蒙古歌手不仅凭借高亢有力的嗓音和独具特色的舞台形象赢得观众喜爱，还以对多首哈萨克经典歌曲的精彩演绎广受赞誉，其中包括《Қараторғай》。

“丝路之星”总决赛在阿斯塔纳举行，并以六种语言进行现场直播。赛事共10期节目，分别在Jibek Joly电视频道和Silk Way频道播出，决赛还在中国中央电视台音乐频道（CCTV-15）播出。该频道隶属于中国中央广播电视总台。据统计，项目累计观众规模超过10亿人次。

该国际项目根据哈萨克斯坦总统广播电视综合体与中国中央广播电视总台签署的合作协议组织实施。

【编译：木合塔尔·木拉提】