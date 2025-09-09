中文
    数字发展部长：五年内将为100万人提供人工智能技能培训

    哈萨克国际通讯社讯）数字发展、创新和航空航天工业部部长扎苏兰·马迪耶夫9日在政府会议上表示，哈萨克斯坦未来五年内将通过多种项目和计划，为学生、公务员以及准公共部门员工提供人工智能（AI）技能培训。

    Мадиев
    Фото: Ҳукумат

    马迪耶夫表示，目前哈萨克斯坦正在推进“人工智能运动”倡议，目标是在五年内培训100万名公民掌握AI技能。针对不同群体，政府设计了差异化的培训体系：

    • 学生与青少年：TUMO、Tomorrow School、AI Sana、AI Olymp，以及 Day of AI 项目；

    • 公务员：AI Qyzmet 培训项目；

    • 准公共部门员工：AI Corporate 项目；

    • 大众群体：Tech Orda、Qazqoders 及 Yandex 提供的在线课程和加速项目等。

    此外，马迪耶夫宣布，alem.ai国际人工智能中心将于下月揭幕。他介绍，该中心将融合教育、科研、商业与政府科技资源，分为多个功能区域，包括开放式学习空间、学生和学员培训、初创企业孵化与加速、科研活动以及公共治理数字化解决方案。该中心计划于今年10月在“数字桥梁”（Digital Bridge）论坛框架内正式开放。

    值得一提的是，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在8日发表的国情咨文中强调，要通过大规模数字化和人工智能技术的深度应用，加快推动国家经济现代化。

    【编译：达娜】

