数字发展部长：五年内将为100万人提供人工智能技能培训

马迪耶夫表示，目前哈萨克斯坦正在推进“人工智能运动”倡议，目标是在五年内培训100万名公民掌握AI技能。针对不同群体，政府设计了差异化的培训体系：

学生与青少年：TUMO、Tomorrow School、AI Sana、AI Olymp，以及 Day of AI 项目；

公务员：AI Qyzmet 培训项目；

准公共部门员工：AI Corporate 项目；

大众群体：Tech Orda、Qazqoders 及 Yandex 提供的在线课程和加速项目等。

此外，马迪耶夫宣布，alem.ai国际人工智能中心将于下月揭幕。他介绍，该中心将融合教育、科研、商业与政府科技资源，分为多个功能区域，包括开放式学习空间、学生和学员培训、初创企业孵化与加速、科研活动以及公共治理数字化解决方案。该中心计划于今年10月在“数字桥梁”（Digital Bridge）论坛框架内正式开放。

值得一提的是，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在8日发表的国情咨文中强调，要通过大规模数字化和人工智能技术的深度应用，加快推动国家经济现代化。

【编译：达娜】