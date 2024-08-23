10:46, 23 八月份 2024 | GMT +6
哈数字发展部建议对非法进口手机“锁机”
（哈萨克国际通讯社讯）哈数字发展、创新和航空航天工业部起草了移动通信用户设备登记规则修正案草案，拟对非法进口手机进行“锁机”，该草案已经在电子政务门户网站公布，讨论截止日期为2024年9月2日。
该草案解释性说明显示，目前存在非法向哈萨克斯坦进口手机的情况，包括那些带有重复IMEI代码（国际移动设备身份码）的手机。“灰色”进口计划之一是将假冒手机进口到哈萨克斯坦。
目前，约有370万只带有重复IMEI代码的设备在哈萨克斯坦移动电话公司的网络中使用。与此同时，国家每年因以潜在税收和费用损失的形式遭受的直接损失超过1000亿坚戈，再加上未缴纳的其他相关税费（增值税、企业所得税、科技税等），预算损失达1500亿坚戈。
此外，由于存在重复的IMEI码，执法机构无法有效开展业务工作，追查被盗手机并对其进行锁机。
修正案草案建议在哈萨克斯坦引入三种手机名单：白名单、黑名单和灰名单，具体取决于对设备在移动网络中使用合法性的验证结果。
消息称，拟议的机制将有利于：
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冻结非法进口的（手机）设备；
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增加国家关税和税收收入。
【编译：木合塔尔·木拉提】