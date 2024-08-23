哈数字发展部建议对非法进口手机“锁机”

该草案解释性说明显示，目前存在非法向哈萨克斯坦进口手机的情况，包括那些带有重复IMEI代码（国际移动设备身份码）的手机。“灰色”进口计划之一是将假冒手机进口到哈萨克斯坦。

目前，约有370万只带有重复IMEI代码的设备在哈萨克斯坦移动电话公司的网络中使用。与此同时，国家每年因以潜在税收和费用损失的形式遭受的直接损失超过1000亿坚戈，再加上未缴纳的其他相关税费（增值税、企业所得税、科技税等），预算损失达1500亿坚戈。

此外，由于存在重复的IMEI码，执法机构无法有效开展业务工作，追查被盗手机并对其进行锁机。

修正案草案建议在哈萨克斯坦引入三种手机名单：白名单、黑名单和灰名单，具体取决于对设备在移动网络中使用合法性的验证结果。

消息称，拟议的机制将有利于：

冻结非法进口的（手机）设备；

增加国家关税和税收收入。

【编译：木合塔尔·木拉提】