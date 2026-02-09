司法部：新宪法草案将明确界定公民、自然人及外籍人员权利界限

据她介绍，拟议的修改主要涉及宪法第14条的规定，旨在将“以人为本”的原则正式确立为根本法的核心。

—我们对第14条引入这些创新的核心思想与主旨非常明确：宪法的基础应当是人及其权利与自由。这并非仅仅是复杂的法律术语堆砌，而是为了厘清哪些是属于全人类的普遍权利，哪些是唯有本国公民方能享有的特定权利，-埃乌巴科洛娃解释称。

她指出，在草案第14条第2款中，首先确立了自然人的权利与自由，随后将分别明确列举哈萨克斯坦共和国公民、外籍人员以及无国籍人士的各项权利。

与此同时，外籍人员和无国籍人士在某些领域可享有与本国公民同等的权利。但需要强调的是，这些权利并非自动获得，而仅在法律有明确规定的情况下方可授予。

—外籍人员或无国籍人士是否能享有相关权利？宪法对此给出了清晰且易懂的答案：是的，但必须是在法律有直接规定的前提下。也就是说，这些群体的权利不会自动产生，只有在立法机关以多数票通过相关法律的情况下才会获得。相关法律必须明确界定权利的范畴、行使条件，以及权利主体对其他个人及国家的相应义务。这是一种既能维护国家利益、保障本国公民，又能保护法律系统本身公正与透明的做法，-她指出。

埃乌巴科洛娃认为，拟议的修改并非限制权利，而是旨在明确权利的内涵与范围。这反过来将有助于减少法律纠纷、滥用职权以及不合理决策的发生。

【编译：阿遥】