司法部：新宪法正式生效 哈萨克斯坦将重塑法律体系和法律政策框架

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦司法部长叶尔兰·萨尔谢姆巴耶夫（Ерлан Сәрсембаев）在1日举行的政府会议上表示，随着新宪法正式生效，哈萨克斯坦已建立起实施新宪法所需的全部法律和规范性基础，并已着手按照新宪法要求重新制定《2030年前法律政策构想》，以构建符合新时代发展需求的国家法律体系。

萨尔谢姆巴耶夫表示，新宪法对国家权力体系进行了根本性重塑，确立了“强有力的总统—有影响力的库鲁尔泰—负责任的政府”的国家治理模式。

根据安排，今年8月将举行库鲁尔泰选举，届时国家权力体系将完成全面重组。为落实新宪法，相关立法工作正分阶段推进。

他说，根据总统关于落实新宪法的命令，第一阶段已通过9组法律文件，包括5部独立宪法性法律，并对9部宪法性法律、15部法典和51部法律进行了修订，使其完全符合新宪法要求，从而为国家机构运作和库鲁尔泰选举提供了必要的法律基础。

与此同时，各国家机关还对大量下位规范性法律文件进行了相应修改。

萨尔谢姆巴耶夫指出，目前实施新宪法所需的全部规范性法律基础已经建立。下一阶段的任务是以新宪法价值观和原则为基础，全面推进国家法律体系建设。

他说，政府已批准新宪法宣传和解读行动计划，各国家机关正在对现行法律体系进行全面分析。例如，相关部门正研究制定新的公民身份取得机制、数字空间个人数据保护机制以及完善国家社会政策的新路径。其中一项核心任务，是以“公正的哈萨克斯坦”理念为框架，将新宪法确立的各项制度创新落到实处。

司法部长同时表示，新宪法不仅重塑了国家治理体系，也确立了国家发展的新哲学，因此国家法律政策的理念同样需要发生改变。

据了解，《2030年前法律政策构想》于2021年10月获批，是基于旧宪法框架制定的文件。随着新宪法生效，其中诸多内容已需要根据新的国家发展方向进行调整。

萨尔谢姆巴耶夫指出，新宪法首次将“法律与秩序”原则、人力资本发展、负责任且富有建设性的爱国主义，以及教育、科学和创新确立为国家战略发展方向。因此，国家必须重新明确法律体系的长期发展路径，并确保其完整性和统一性。

他说，新宪法回答了“公正的哈萨克斯坦应当是什么样”的问题，而新版《法律政策构想》则需要回答“如何通过法律路径实现这一目标”的问题。

根据司法部提出的设想，更新后的《法律政策构想》将涵盖以人为本的法律模式和新型国家治理模式建设、数字法和人工智能发展、科学与创新支持以及新一代生态法等多个重点方向。

萨尔谢姆巴耶夫表示，更新《法律政策构想》实际上是在2026年新宪法基础上构建哈萨克斯坦全新的法律架构。司法部将继续与各国家机关合作，确保新宪法得到高质量落实。

值得一提的是，哈萨克斯坦新宪法于7月1日正式生效。这部经全民公投通过的历史性文件将从根本上改变国家治理体系和社会发展方向。总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫当天向全体哈萨克斯坦人民致以祝贺。总理沃勒扎斯·别克帖诺夫也表示，国家和社会各项制度的全面现代化进程已经正式开启。