司法部：如未按期缴纳卡沙甘生态罚款 哈方将依法启动执行程序

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦司法部副部长达尼耶勒·瓦伊索夫14日在中央通讯服务中心举行的新闻发布会上表示，根据法院判决，参与卡沙甘油田开发的外籍企业因违反生态法律规定，需向哈萨克斯坦支付2.3万亿坚戈罚款。

据其介绍，目前相关法院判决已经正式生效。

“目前，外籍企业有义务缴纳这笔2.3万亿坚戈的罚款。如果企业未能在7月20日前履行缴款义务，哈萨克斯坦共和国将依据法律采取相应措施，包括根据《强制执行程序法》启动执行程序，并采取强制扣缴等措施。”瓦伊索夫强调。

与此同时，卡沙甘油田运营商仍在国际司法程序框架内，对哈萨克斯坦国家机构采取的相关措施提出异议。瓦伊索夫指出，承包商方面不同意有关决定，并已向国际投资争端解决中心提出申诉。

目前，双方正处于仲裁庭组建阶段，预计仲裁庭将于7月底正式成立。

据悉，哈萨克斯坦生态与自然资源部于2023年针对该大型石油项目运营企业提起诉讼，原因是其违反生态法规，超量储存硫磺，并据此处以约2.3万亿坚戈（约合51亿美元）的罚款。

此前，2025年8月1日，阿斯塔纳市法院行政案件审判委员会曾因程序性问题撤销生态部门作出的处罚决定。2025年8月，哈萨克斯坦生态部门根据法院指出的问题完成整改，并再次就相关生态违规行为对该企业作出2.3万亿坚戈罚款决定。