Facebook调整隐私政策 加大用户信息保护

哈新社阿斯塔纳讯，据英国《金融时报》报道，Facebook已调整其隐私政策，以求应对活动人士的担忧，并让13亿用户在全球最大社交网络上加大对个人数据的控制。

报道称，这一变化出炉之际，高科技企业在欧盟(EU)正面临一场新的隐私权斗争，网络用户对于在网上分享个人生活会造成的影响也越来越警觉。 有鉴于此，Facebook试图在两个方面之间达到一种平衡：一方面是存储广告商渴求的数据，另一方面是确保用户仍对上网分享感到舒适。 据悉，这家硅谷公司22日表示，它将令新用户只会和朋友们自动分享个人资料，而Facebook的现有用户将得到"隐私检查"机会，让他们更方便地更改那些往往复杂的设置。 过去，有人批评Facebook引入使其能够收集更多数据的新功能。4年前，Facebook曾把默认的用户状态设置为公开，此举招致强烈批评。 该公司在一篇博客文章中表示："我们认识到，如果某个人实际上只是想和朋友分享个人资料，结果却和所有人分享了，这比想和所有人分享，实际上却只与朋友分享的情况糟得多。" 报道指出，Facebook再次关注隐私权，正值该公司面临其他对手的竞争--尤其是在更年轻的用户群体中。这些竞争对手包括能够发送很快失效的照片消息的Snapchat应用，以及增长十分迅速的文本消息替代应用WhatsApp。