隐私保护组织就Facebook情绪实验提出诉讼

哈通社阿斯塔纳7月4日电，据新浪网消息， 美国数字隐私保护组织电子隐私信息中心(The Electronic Privacy Information Center，下称EPIC)向美国联邦贸易委员会(FTC)提起诉讼，指控Facebook在一项涉及近70万名用户的"秘密且非自愿的"研究中，通过改变用户信息流的方式，"故意扰乱人们的思想"。

EPIC于周四提起诉讼，要求FTC对制裁Facebook。EPIC表示，该研究违反了一项要求社交网络公司必须保护其用户隐私的协议。EPIC还希望促使Facebook披露其用来控制用户信息流的算法。

来自Facebook、加州大学旧金山分校和康奈尔大学的研究人员们为了Facebook的内部目的，从2012年1月11日到1月18日进行了这项研究，调查了68.9万名以英语为母语的Facebook用户。6月2日，Facebook的研究结果在美国国家科学院院刊上后，隐私维权人士和Facebook用户均对此表示愤慨，EPIC在诉讼中也引用了他们的一些表述。

该研究试图揭示在没有没对面接触，只是通过算法控制Facebook，只展示正面或负面内容的情况下，用户的情绪是否会被影响。科学家们称之为"情绪感染"。研究发现，信息流中基本是正面消息的人往往会做出更为正面的评论，而信息流充斥着负面消息的人所发布的消息也更加的沮丧。

研究曝光后，研究人员和Facebook COO桑德伯格表示，公司没能很好的阐述这次研究。很多人称他们的道歉没有诚意。 美国国家科学院院刊主编亿达.M。维尔马于周三就这项研究发表了一篇题为《editorial expression of concern》的文章称，研究者力争这项研究符合Facebook的用户政策，当用户注册时，他们会提供一份"知情同意书"，告知他们的数据可能将会被用于研究。文章还称，因为该研究是由Facebook内部进行的，它并没有被置于康奈尔大学的人类研究保护计划之中。 该声明还指出，作为一家私营公司，Facebook没有义务遵循所谓的研究人员的"常识"，来获取研究参与者的知情和同意，并当他们不想继续成为研究一部分的时候允许他们选择退出。

"根据作者提供的信息，美国国家科学院院刊的编辑们认为应该发表论文，"维尔马写道。"尽管如此，Facebook的数据收集有可能并不完全与获得知情同意和允许参与者选择退出的原则一致，这仍然是一个问题。" 用户不知情而导致的隐私问题和社交媒体实验的道德问题饱受争议，而Facebook也在2012年5月，即研究结束后四个月改变了它的数据使用政策。变化后的政策特别表示，用户数据可能被用于研究，并有可能会被分享给研究人员。这一条是EPIC投诉中的重点。 英国和爱尔兰的监管机构也在调查这项研究。 关于EPIC向FTC的诉讼事宜，Facebook通过电子邮件发布了声明，表示该公司不会对此投诉发表特别的评论。 "当用户注册Facebook时，我们总是申请使用他们的信息来实施和加强我们的服务，"该公司在电子邮件中还说到，"任何关于我们未经允许进行试验的报道纯属子虚乌有。希望改善服务的公司都会使用他们客户提供的信息，无论他们的隐私政策是否使用"研究"这个词。"