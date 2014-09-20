社交网络也要分等级？网上惊现富人版Facebook

哈通社阿斯塔纳9月20日电，据外媒报道，近日互联网上出现了一个被称为"富人版Facebook"新型社交网络，它的原名是Netropolitan，它可是说是一个专为富人建立的网络俱乐部。

该网站的注册会员费为9000美元，注册后用户每年还需要再交3000美元。Netropolitan的创始人詹姆斯•塔奇•皮尔斯表示："我认为建立这样一个社交网络是很有必要的。"因为总是会有人想要在一个环境中与自己类似的人交流。

社交网络的开发人员认为，较高的会员费会让Netropolitan成为一个独特而私人的区域。此外，会员年龄必须在21岁以上，并且他们在报名时要填写自己的真实姓名。

Netropolitan不会打广告，也不会被搜索引擎收录。网络管理员会随时准备解决用户问题或阻止部分用户的不良行为。例如，他们会对在社交网络上对发垃圾邮件和广告的人进行处理。

社交网络的创始人说："我们认为Netropolitan同其他私人俱乐部一样，都有自己的会员费和规则。所以说Netropolitan本身也是一个俱乐部，只不过它是在线的，目的是将世界各地的圈内人士联系在一起。"