宪法改革：议长须精通哈萨克语 拟永久剥夺腐败分子被选举权

别克纳扎罗夫表示，库鲁尔泰议长将根据共和国总统的提名，从精通国家语言（哈萨克语）的议员中产生，并由库鲁尔泰全体议员以过半数不记名投票方式选出。宪法还将明确规定议长的工作规程。

他同时透露，库鲁尔泰首次会议须在总统选举结果公布之日起30天内召开，定期会议的召开期限也将得到明确规范。

关于议员免职事宜，别克纳扎罗夫列出了几项主要情形：议员永久移居国外、法院生效的判决认定其有罪、丧失哈萨克斯坦共和国国籍、退出或被开除出提名其当选的政党（按党派名单选举产生）、以及该政党停止活动等情况下，议员将被剥夺资格。

他强调，对议员实施纪律处分、监督其遵守议员职业道德、审议免职或剥夺豁免权等事项，仍由中央选举委员会负责，这一规定保持不变。

按照拟议方案，库鲁尔泰将获得以下重要职权：

根据总统提议，对宪法进行修改和补充；

通过宪法性法律；

审议并批准政府及最高审计署提交的预算执行报告。若库鲁尔泰不批准该报告，即视为对政府表达不信任；

在不少于全体议员三分之一提议下，听取政府成员就其工作情况的汇报；若发现法律法规未得到执行，可根据听证结果向总统提出罢免该政府成员的建议，总统须据此解除其职务。

此外，别克纳扎罗夫特别提出一项针对腐败的新限制性规范：被法院认定为无行为能力者、在服刑期间的公民，以及因腐败犯罪或腐败违法行为被法院依法认定有罪、且前科未被撤销或消灭的公民，将永久丧失被选举权（包括参加选举和全民公投的被选举资格）。

他认为，这一规定直接回应了当前社会对严厉打击腐败的强烈呼声，是对现行选举资格限制的必要强化和完善，具有鲜明的新时代特征。

努尔兰·别克纳扎罗夫最后重申，以上所有内容目前仅为改革委员会讨论中的建议，最终哪些条款纳入宪法、哪些被放弃，将由全民公投作出决定。

【编译：木合塔尔·木拉提】