    13:21, 04 9月 2025 | GMT +5

    乌兹别克斯坦向俄罗斯发出外交照会 抗议公民受辱及不公对待

    哈萨克国际通讯社讯）乌兹别克斯坦外交部向俄罗斯发出外交照会，就该国公民在俄待遇问题表达强烈抗议。

    Өзбекстан Ресейге нота жолдады
    Фото: Аniq.uz

    aniq.uz报道，俄罗斯境内部分地区对乌兹别克斯坦公民实施未经许可的检查及粗暴、无礼对待，引发乌方严重关切。

    乌兹别克斯坦外交部指出，此类行为与两国友好关系背道而驰，亟需采取明确措施予以制止。

    乌兹别克斯坦外交部强调，必须保护所有公民的尊严与权益，严格遵守人权及国际法准则。

    乌兹别克斯坦驻莫斯科大使馆向俄罗斯外交部递交的照会中指出：
    - 俄罗斯部分执法人员对乌公民使用武力；
    - 包括辱骂事件在内的行为明显侵犯人权；
    - 需对相关事件进行法律评估。

    乌兹别克斯坦外交部表示，将持续关注此事，并在必要时采取进一步措施。

    乌兹别克斯坦外交部新闻秘书阿赫罗尔·布尔哈诺夫还就8月引发广泛社会反响的事件进行了评论。该事件与Minval媒体发布的一段视频有关，拍摄地点疑似在莫斯科州。视频中，一名男子因民族因素对一位乌兹别克斯坦籍出租车司机粗暴叫嚷并进行侮辱。

    在递交给莫斯科的照会中，乌兹别克斯坦方面要求查明涉事人员身份，并依据俄罗斯法律追究其责任。

    布尔哈诺夫指出：“特别是对8月引发广泛社会反响的事件，正在进行调查。为此，乌兹别克斯坦已向俄罗斯外交部递交正式照会，要求查明视频中人物身份，并依法采取措施。”

    他补充说，乌兹别克斯坦公民无论身处何地，都受到国家的保护。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

