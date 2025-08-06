《阿拜法典》：揭示伟大思想家改革之路的纪录片即将播出

这部纪录片不仅展现了阿拜作为诗人和哲学家的成就，还深入挖掘了他作为法学家和改革者的贡献。

影片以1885年5月在沙尔地区（原塞梅伊州）举行的卡拉莫拉集市特别会议为背景。当时，五县的法官、乡长及地方名流齐聚一堂，由沙俄总督采克林斯基主持，会议旨在处理民众的投诉和申诉。

“欧亚”第一频道代理总经理阿尔曼·库达伊别尔根诺夫表示：

“我们希望展现的不仅是阿拜作为诗人与思想家的形象，更是他在法律领域的卓越贡献。他对哈萨克法律文化发展的影响至今仍具现实意义。”

影片讲述了阿拜最初因反对派试图利用会议对他进行打压而拒绝参会。然而，在与总督会面后，他被选为特别会议的首席法官，成功证明哈萨克草原不能仅靠俄国法律治理。

阿拜强调，哈萨克拥有数世纪形成的独特法律体系。

阿尔曼·库达伊别尔根诺夫进一步指出：

“作为伊尔吉兹拜、乌斯肯拜、库南拜等法官的后裔，阿拜不仅精通草原法律，还熟稔俄国法律。采克林斯基对其学识深感佩服，直接委托他起草新的法典。”

由此，《卡拉莫拉法典》在三天内成稿，包含73条条款，并于1886年在喀山印刷出版。这是近代哈萨克草原首部公开的法律文献，其诸多条款至今仍具指导意义。这部法典不仅是法律文件，更成为公平、廉耻、人道与信任的象征。

据频道负责人介绍，著名法学家、院士萨雷克·济马诺夫高度评价阿拜的法典，视其为重要的精神财富，不仅具有法律意义，还承载了人文主义、维护团结与秩序、协调管理的功能。

《阿拜法典》纪录片不仅是对这位伟大改革者的致敬，也是对哈萨克法律意识根源的深入探索，以及对历史记忆的复兴与重新审视的重要一步。

该纪录片将于8月10日（周日）下午5:10在“欧亚”第一频道首播。

【编译：木合塔尔·木拉提】