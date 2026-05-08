阿拉套市获特殊法律地位

据了解，该宪法性法案的主要目标是为阿拉套市的动态可持续发展创造条件。

根据该市特殊的法律地位，正在采用全新的方法，旨在创建一个独立的生态系统，从而为创新、投资和经济增长创造有利环境。

根据该宪法性法案，一种新的城市治理模式已经引入。该模式尤其确立了规范企业经营、风俗习惯、数字资产、博彩业、社会领域、金融市场、建筑与城市规划、生态与环境保护、文化、体育等领域的主要原则。

“阿拉套居民”的法律地位已获批准。政府授予若干类别的个人和法人实体特殊地位。特殊制度的适用范围以及相应的权利、义务和要求，将根据该居民的身份而定。

阿拉套市的长期投资和技术发展以战略文件为基础，并已制定了长期发展规划、总体规划和发展战略，以确保其持续推进。

为了确保阿拉套市的安全，并促进其作为“智慧城市”的有效运行和发展，所有基础设施和公共安全系统的数据将被整合到一个统一的数字化管理平台中。

此外，该市的投资环境和投资者保障、税收和预算政策、城市规划和土地关系均受该宪法性法律的框架约束。

据悉，法案具体内容将在公开媒体上公布。

【编译：小穆】