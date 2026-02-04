哈法第11轮政治磋商会议重申战略伙伴关系高层定位

据外交部消息，双方就进一步巩固哈法战略伙伴关系、以及多边合作中的一系列重点议题进行了广泛而深入的讨论。

阿尔曼·伊塞托夫强调，哈萨克斯坦与法国之间的政治对话保持稳定和高度互信，这一对话得到两国元首层面定期高层交往的有力支撑。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

在经济合作领域，阿尔曼·伊塞托夫特别指出，法国是哈萨克斯坦在欧洲最重要的贸易和投资伙伴之一。截至目前，法国对哈累计直接投资总额约达210亿美元。法国企业在能源、农业、交通基础设施、工业、可持续发展以及医疗卫生等哈方优先发展领域持续发挥重要作用，为哈经济多元化作出显著贡献。

双方一致确认，在教育、科技和文化等人文领域进一步深化合作的共同意愿。

在国际和多边议程上，双方重申在维护国际和平与安全问题上的立场高度一致，并强调坚定恪守国际法和《联合国宪章》原则。

在生态和气候议题方面，哈方希望法国伙伴积极参与将于2026年4月22日至24日在哈萨克斯坦举行的联合国区域生态峰会。法方代表团的参与将被视为对2024年12月在沙特利雅得由两国总统共同主持的“One Water Summit”（一水峰会）倡议的自然延续。

布里斯·罗克费伊再次确认法国致力于全面深化与哈萨克斯坦的合作关系，并特别强调落实两国元首达成的重要共识具有现实意义，呼吁将高层共识转化为具体行动成果。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

此外，阿尔曼·伊塞托夫在巴黎访问期间还与法国欧洲与外交部政治与安全事务总司长弗雷德里克·蒙多洛尼举行了会晤。双方就双边、地区及国际形势中的一系列紧迫议题交换了意见。

此次政治磋商充分体现了哈法战略伙伴关系的成熟度与连续性，双方均表示将继续保持密切沟通，推动各领域务实合作取得新进展。

【编译：木合塔尔·木拉提】