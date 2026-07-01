新宪法强化劳动权保障 专家：公民权利保护迈上新台阶

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦阿尔-法拉比国立大学教授、法学博士阿卢娅·伊布拉耶娃（Алуа Ибраева）表示，7月1日正式生效的新宪法将公民权利和自由保护提升到了新的水平，并对劳动权保障、数字权利保护以及人力资本发展等作出了更加明确的规定。

伊布拉耶娃指出，新宪法第18条将人的权利和自由确立为国家最重要的优先事项，这意味着今后公民的各项权利将受到更加明确和完善的法律标准保护。

她表示，公平、法治和秩序已成为新宪法的核心支柱，人的尊严和人格价值被确立为不可侵犯的基本价值。

在数字化时代背景下，新宪法同样回应了社会发展的新需求。

Фото: Алуа Ибраеваның жеке мұрағатынан

伊布拉耶娃说，个人数据保护和数字服务安全已成为现代法治体系的重要要求。相关内容被明确写入宪法，将进一步增强公民在数字时代背景下的权利保障。

她同时指出，新宪法进一步强化了社会权利保障，并明确了国家责任。

根据新宪法第27条规定，“人人享有劳动权”。每一位公民都有权自由选择职业和工作岗位，任何人不得被非法强迫劳动。同时，公民还有权享有安全的劳动条件和不受歧视的劳动报酬。

伊布拉耶娃认为，新宪法还将发展人力资本、支持教育、科学和创新，以及保护知识产权确立为国家战略方向，为国家未来发展指明了重要优先领域。

她表示，新宪法的内容和结构已按照时代要求进行了全面更新，为保护公民权利构建了新的法律基础。