11:22, 08 9月 2025 | GMT +5
托卡耶夫总统发表对哈萨克斯坦人民的国情咨文
（哈萨克国际通讯社讯）今日，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在议会两院联席会议上发表了对全国人民的年度国情咨文。他指出，全球大国与国际联盟之间的矛盾正在不断加剧。
总统在致辞中表示：
“上周，议会新会期正式开幕。我祝愿各位议员工作顺利。可以毫不疑问地说，上一会期成果显著，议会通过了许多对国家发展至关重要的法律，讨论并提出了民众关心的热点问题。暑期休会期间，议员们走访各地，与民众面对面交流。现在，需要对民众反映的问题进行梳理，与政府共同研究，并在本会期内妥善解决。总体而言，议员们在推动国家根本性改革中发挥了重要作用，我对此表示衷心感谢。”
托卡耶夫强调，当今世界正迈入一个新的历史阶段。
他指出：“这一阶段对全人类而言显然并不轻松。大国及国际联盟之间的矛盾规模持续扩大，国际关系中的紧张局势和霸权行为导致冲突与战争频发。部分国家的内外政策中极端民族主义倾向加剧。全球经济的不平衡与矛盾进一步恶化，一些国家在经济发展上落后，而另一些国家在人工智能领域取得了无可比拟的成就。”
值得一提的是，这是托卡耶夫总统的第八次国情咨文。按照惯例，总统每年在9月议会新会期开幕时发表国情咨文。
国情咨文的直播在Jibek Joly电视台、其YouTube频道及Kazinform网站上进行。Kazinform网站和Telegram频道还将提供文字直播。
【编译：木合塔尔·木拉提】