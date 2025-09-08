托卡耶夫总统发表对哈萨克斯坦人民的国情咨文

他指出：“这一阶段对全人类而言显然并不轻松。大国及国际联盟之间的矛盾规模持续扩大，国际关系中的紧张局势和霸权行为导致冲突与战争频发。部分国家的内外政策中极端民族主义倾向加剧。全球经济的不平衡与矛盾进一步恶化，一些国家在经济发展上落后，而另一些国家在人工智能领域取得了无可比拟的成就。”