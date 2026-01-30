哈萨克斯坦宪法改革对中亚地区亦具重要意义——乌兹别克斯坦专家观点

据哈萨克国际通讯社驻地记者报道，本次会议吸引了乌兹别克斯坦议员、国家机构负责人、知名专家以及媒体代表参加。与会人士重点分析了总统在第五次全国大会上提出的各项举措，探讨这些改革如何为地区一体化注入新动力。政治分析人士指出，哈萨克斯坦正在推进的全面改革不仅关乎国内治理，更旨在塑造未来对外政策的基本框架。

乌兹别克斯坦立法会议（下院）议员迪洛罗姆·法伊济耶娃表示：

“我们认为哈萨克斯坦启动的宪法改革是一项极为重要的举措。这些变革将为国家经济社会发展提供强劲动力，并推动社会意识的全面更新。通过宪法改革，哈萨克斯坦将迈向稳定发展的轨道。作为兄弟邻邦，我们对贵国发生的积极变化表示坚定支持。”

Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

战略与区域研究研究所第一副所长阿克拉姆琼·涅马托夫着重谈及国家元首提出的政治制度现代化倡议。

他指出：“在我看来，这一倡议旨在构建精简、高效、透明且责任明确的政府体系。通过推进流程数字化、注重实际成效以及提升国家治理质量，将为各项规划改革的高效落实创造条件。实践证明，没有强大而有影响力的制度保障，经济进步就难以实现。”

与会专家特别关注哈萨克斯坦拟从两院制议会转向一院制模式的计划。他们认为，此举有助于优化立法审议流程，确保高质量法律草案及时通过。

Фото: [15:56, 29.01.2026] Әлихан Аскар Өзбекстан: Әлихан Асқар/Kazinform [15:58, 29.01.2026] Наз: ок [16:02, 29.01.2026] Наз:

知名政治学家拉夫尚·纳扎罗夫强调：

“这一进程将显著加快重要立法文件的审议和通过速度。在当前地缘政治环境快速变化的背景下，及时审定并批准规范性法律文件，正是各国跟上时代节奏的关键所在。”

Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

乌兹别克斯坦立法会议议员伊尔霍姆·阿卜杜拉耶夫在发言中表示，政治转型有助于优化国家管理体系，为国家自由发展开辟广阔空间。

他指出：“哈萨克斯坦总统倡导的‘法治与社会’模式，已为构建更加公正的社会奠定基础。我们的国家领导人同样秉持这些原则。我相信，这一倡议将成为推动国家自由发展、落实经济规划并吸引投资的宝贵工具。”

Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

专家们一致认为，哈萨克斯坦的宪法改革进程对整个中亚地区具有重要示范价值。与会各方达成共识，将共同提出进一步巩固哈乌两国关系的具体建议与举措。

【编译：木合塔尔·木拉提】