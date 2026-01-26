宪法改革：司法部长介绍副总统职权范围

部长指出，副总统不得担任立法机构议员、从事其他有偿职务、开展创业活动或加入任何政治党派。这些限制与宪法对国家元首的要求基本一致。

“此类规定旨在确保该职位保持非政治化与专业性特征。”萨尔森巴耶夫强调。

他进一步说明，副总统的主要职责是在总统授权下代表国家履行对外职能，与主要国家机构开展互动，并推动与公民社会、科学、文化及专家社区的对话。这些权限属于基本框架，具体内容可由总统根据需要进一步明确。

在需要副总统接管总统职权的特殊情况发生时，若副总统无法接管，则顺位接管者将为一院制议会“库鲁尔泰”议长；若后者同样无法履职，则由总理接任。

“接管总统职权者相应的将不再担任其之前的职务，即从副总统、‘库鲁尔泰’议长或总理职务中解职，这些空缺的职位按宪法规定程序予以填补。这一机制无论外部还是内部环境发生何种变化，都能确保国家治理的连续性与稳定性，让社会对制度运行的合法性与可靠性充满信心。”部长表示。

上述安排是宪法改革中完善权力交接机制的重要组成部分，旨在进一步强化国家治理体系的稳定、高效与可预测性。宪法委员会将继续围绕这些建议展开深入讨论，为全民公投前的宪法修订提供坚实基础。

需要强调的是，以上所有规范目前仅为提案，最终哪些内容写入宪法，将由全民公投决定。

此前在委员会第一次会议上，已讨论一院制“库鲁尔泰”的职能与组成、副总统在国家权力体系中的地位，以及享有立法倡议权的“人民委员会”权限等核心问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】