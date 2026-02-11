宪法法院院长：新宪法草案引入多项人权保障规范

—委员会收到了来自公民、法律专家、社会组织及专业人士的数千条建议。在对这些建议进行全面、深入研究的过程中，我们对宪法各项条款作出了相应的修订和补充，-阿兹莫娃指出。

据她介绍，委员会的工作不仅限于内部会议，还通过专题工作组、与民众代表会面以及广泛开展社会讨论等多种形式推进。委员会由来自各行各业的130名成员组成。

—来自公民和相关领域专家的绝大部分建议都得到了充分研究。部分建议被直接纳入法律条款，部分则体现在文本表述或整体理念构建中。例如，新宪法草案涵盖了律师地位、财产权保障、获得国家损害赔偿权、生态安全、国籍问题以及国家治理模式等多个重要领域，-她说道。

阿兹莫娃强调，委员会在决策过程中注重将国际先进经验与国家利益有机结合，确保相关决定科学、审慎。

—我们特别重视哈萨克语文本质量，对法律术语进行了更新和规范。根据现代立法标准，这一重要步骤将为今后的法治实践提供清晰指引。所有会议均通过网络直播形式举行，保障了社会公众的知情权和参与度，-她表示。

此外，阿兹莫娃明确表示支持将新宪法草案提交共和国全民公投。

—作为总统领导下的咨询机构，我认为，在充分吸纳公众意见的基础上，应向国家元首建议将完善后的新宪法草案提交全民公投。公投将使每一位哈萨克斯坦公民都有机会就新宪法草案表达立场。如果国家元首决定举行公投，宪法改革委员会的使命将圆满完成。届时，委员会成员仍将继续开展后续相关工作，-阿兹莫娃称。

据悉，新宪法旨在为公平、稳定与社会信任奠定制度基础。草案文本将通过专门的Telegram频道及其他社交媒体平台对外发布。

【编译：阿遥】