宪法法院院长：宪法改革委员会肩负特殊使命

埃尔维拉·阿兹莫娃在发言中回顾指出，2025年9月8日，国家元首在题为《人工智能时代下的哈萨克斯坦：当前任务及通过数字化转型解决方案》的国情咨文中，宣布启动一项在人工智能时代将对国家社会经济发展产生深远积极影响的新一轮政治改革。总统在“强有力的总统-有影响力的议会-负责任的政府”理念框架下，提出了建立一院制议会的改革倡议。

她表示，自2025年10月起，议会改革工作组已开始积极运作。该工作组汇集了知名法学家和专家、政党代表以及社会组织人士，在数月内系统梳理并深入分析了各方意见，同时对来自社会公众的大量建议进行了全面研究。她特别指出，公众提出的建议并不局限于一院制议会本身，而是涵盖了更为广泛的国家治理和政治体制议题。

在此背景下，国家元首决定成立宪法改革委员会。埃尔维拉·阿兹莫娃强调，目前除工作组成员的建议外，委员会还收到2000多条来自公民的意见和提案。此次以扩大阵容形式成立的宪法改革委员会，既是前期工作合乎逻辑的延续，也是对数月来社会广泛讨论所形成公共诉求的直接回应。

她指出，总统提出的一系列重大制度构想——包括将国家权力架构调整为以一院制议会（库鲁尔泰）为核心、设立人民理事会、引入副总统职位等——都需要在宪法层面进行系统、全面和审慎的研究与论证。她强调，哈萨克斯坦正迈入政治现代化的新阶段，而这一进程只有通过强化制度性权力平衡、提升立法机关效能、完善制衡机制，并更新保障公众参与国家治理的宪法机制，才能实现可持续发展。

在谈及委员会本身的定位时，埃尔维拉·阿兹莫娃表示，宪法改革委员会汇聚了议会两院议员、地方马斯利哈特主席、媒体负责人、社会活动人士、国家机关和地区公共委员会代表，以及专家和学术界人士，充分体现了社会意见、实践经验和公共需求的多样性。她认为，这种广泛代表性，正是将宪法改革从单一领域调整提升为全面宪法转型的重要基础。

埃尔维拉·阿兹莫娃最后强调，宪法改革委员会的特殊使命在于：一方面坚定维护宪法制度的基本原则，另一方面又要为国家在面对当代挑战时，找到恰当而平衡的宪法回应路径。她表示，相信委员会成员凭借各自的专业经验、责任感和审慎立场，能够对所有建议进行深入讨论、系统整合，最终形成一套具体、审慎且能够为国家发展注入强大动力的宪法改革方案。

【编译：达娜】