宪法法院副院长：哈萨克斯坦拟在宪法层面确立志愿者服务

—在上次会议上，许多同仁提出了具体建议。同时，我们也收到了来自公民、社会组织、学界及律师群体的多项诉求，这些意见涉及一系列具有现实意义的重要议题。基于此，宪法草案中对若干新增条款进行了补充审议。当前，哈萨克斯坦的志愿者运动正蓬勃发展。委员会成员和志愿者组织一致注意到，作为国家真正的爱国者，一大批富有创造力、对社会问题保持高度关注的青年群体，正在积极为社会福祉贡献力量。今年恰逢全球“大众志愿者年”，众所周知，这一倡议正是由国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在联合国大会第75届会议上正式提出的，-他说。

据他介绍，委员会已收到多项关于在宪法层面确立志愿者服务地位的建议。鉴于《志愿者服务法》的实施实践，以及公民自发、无偿援助在支持弱势群体和环境保护领域的重要作用，该提议最终获得支持。

—草案第31条第2款已补充相关内容，明确规定：“在哈萨克斯坦共和国，自愿社会保险及其他形式的社会保障、志愿者服务和慈善事业均受到国家支持。”提议者认为，这一构想在逻辑上有力补充了草案的其他条款，尤其是序言部分以及哈萨克斯坦共和国运行的基本原则。其中包括弘扬责任感和创造力、倡导爱国主义精神、发展社会对话、确立勤奋价值观，以及培育高水平的生态文化等，-努尔穆哈诺夫说道。

【编译：阿遥】