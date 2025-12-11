吉尔吉斯宪法法院驳回总统扎帕罗夫恢复死刑提案：违反宪法与国际义务

法院在声明中强调，宪法将人权与自由确立为最高价值，其保障体系构成了宪政基础。任何修正案必须严格遵守宪法的界限。法院指出，生存权与死刑禁止是刑事政策、司法内涵及执法标准的核心要素，属于塑造社会体系的根本因素。因此，总统提案与宪法精神相悖，无法获得支持。

此外，法院重申，扎帕罗夫的提议不符合国际法标准。吉尔吉斯斯坦作为《公民权利和政治权利国际公约》第二任择议定书的缔约国，有义务全面废除死刑。该提案若通过，将直接违反该国宪法第25条（明确禁止死刑）及相关国际承诺。

回顾背景：吉尔吉斯斯坦于2007年废除死刑，此前自1998年起已实施事实上的暂停执行。该提案源于2025年9月27日震惊全国的17岁少女艾苏卢·穆卡舍娃绑架、强奸及谋杀案，引发公众对妇女儿童暴力犯罪的强烈不满。总统扎帕罗夫随后公开倡议恢复死刑，仅限于此类极端案件，不涉及腐败等其他罪行。

然而，此举立即引发国际社会反弹。联合国人权高专沃尔克·蒂尔克于10月20日警告，重启死刑将“侵犯人权尊严、野蛮社会、破坏司法体系，且无法有效预防犯罪”。人权捍卫者组织（Civil Rights Defenders）于10月14日发表声明，称此提案不仅违宪，还未能真正保护妇女权益，并敦促吉当局放弃计划，转而强化执法与司法公正。

联合国人权事务高级专员办公室（OHCHR）也于10月强调，死刑在2025年“已无立足之地”，呼吁吉尔吉斯斯坦聚焦根治性别暴力问题，如警方登记受害者投诉不力及司法从轻量刑等结构性缺陷。

扎帕罗夫总统10月1日在接受国家通讯社Kabar采访时回应，此事将通过全国公投决定：草案先经公众讨论与宪法法院审查，若获支持，将提交议会修改法律并退出相关国际公约。该提案被民众称为“艾苏卢法”，寄托了对受害者悲剧的纪念与改革期望。

