新宪法草案引发社会热议 e-Otinish平台已征集建议逾4000条

—新宪法草案发布后，公众讨论活跃度显著增强。目前，公民的建议与诉求仍持续涌向e-Otinish政务平台，总量已超过4000条。这些建议不仅来自普通公民，还有大量专业人士及律师协会的参与，-沙伊马尔达诺夫指出。

沙伊马尔达诺夫认为，公众对宪法的看法正发生质变。很大一部分公民不再仅仅将宪法视为界定国家机关职权的法律文件，而是将其看作指引国家发展方向、确立核心价值观与原则的基石。在民众的建议中，普遍表达了对宪法准则更具实践意义的期待，希望其能直接影响社会正义、改善民众日常生活并提升国家决策质量。

沙伊马尔达诺夫强调，哈萨克斯坦民众高度关注宪法如何确立人权与自由的优先地位，以及如何构建清晰、统一的法律面前人人平等的规则。在此背景下，宪法被视为在个人自由与国家利益之间维持平衡的关键工具。

沙伊马尔达诺夫同时指出，利益平衡问题已延伸至国际义务、国家利益及法制建设等层面。

—民众在思考如何实现各方利益的最优配比，避免相互制约。在当前拟议的权力分配框架下，社会对各权力分支间的制衡问题提出了关切。由于公民将权力委托给政治机构，他们非常关心总统、库鲁尔泰（议会）以及哈萨克斯坦人民理事会之间具体的职权划分，-他表示。

