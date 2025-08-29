“宪法高于一切”——托卡耶夫总统出席宪法30周年纪念大会并发表讲话

托卡耶夫在讲话中强调，宪法是国家的最高根本法，是独立与国家建设的坚定基石。

- 今天的会议意义非凡。三十年前，哈萨克斯坦共和国宪法通过全民公投获得批准，这是我国独立进程中的历史性时刻。在此，我向大家表示祝贺。确实，没有任何东西能高于宪法。因为宪法是我们国家的坚固支柱，是独立的恒久指南针。哈萨克民族自古以来尊重大草原的法律，从未违背良知与道德。哈斯木汗、叶斯穆汗和头克汗立下的法典和宪章中的条文便是草原法典的典范。这一传统从未中断。- 总统说。

他强调，哈萨克人民从草原法律到现代宪法，走过了历史性道路。二十世纪初，哈萨克知识分子为此作出了重要贡献。苏联时期，国家的法律基础得以奠定，一批优秀的法律人才逐渐成长。1993年，独立后的第一部宪法获批，明确了国家的宪政框架。但很快，新的历史形势需要新的宪法。为此，成立了专门委员会，由知名本土法律学者参与并积极工作，同时还邀请了外国专家。宪法草案的讨论吸引了数百万公民的参与，并收到数千条建议。

- 谈及宪法，必须公正评价首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的贡献。他在宪法颁布过程中作为国家元首发挥了决定性作用。1995年8月30日，宪法作为独立的象征正式获得通过，其中写下“我们——是由共同的历史命运联合起来的哈萨克斯坦人民……”这句话。宪法不仅巩固了独立，还为国家发展开辟了道路。 - 托卡耶夫指出。

他表示，宪法颁布以来，哈萨克斯坦逐渐成为国际社会的重要成员。三十年来，由于各种原因，宪法共六次被修改。其中，最为重要的一次是三年前的宪法改革。通过这次改革，国家的政治和法律体系获得了全新的面貌。托卡耶夫回忆道：

- 当时有人提出应通过议会修改宪法。但最终作出决定，尽管复杂，但必须选择通过全民公投的方式。我认为，凡是直接关系国家前途的重大问题，必须通过公投来决定。

他指出，《公投法》早在四分之一个世纪前就已通过，但出于种种原因，人民很少就重大问题投票。然而，公民一直希望能够对国家命运相关的重要问题发表意见和立场。正因如此，举行宪法公投的倡议得到了全民一致支持。人民积极投票赞成宪法修正案，使“国家权力唯一源泉是人民”的宪法条款真正得以实现。这一进程为政治生活注入了强劲动力。

托卡耶夫表示，2022年的宪法改革是国家宪政史上最深刻的一次，其背景是当时极为复杂的政治局势。公投过程中，不少人主张制定一部新宪法，而不仅仅是修正旧宪法。

- 这一建议在法律上合理，在政治上也有利于增强政权的合法性。但我决定仅限于对1995年宪法进行改革，同时保留其核心内涵。这证明了我们不会偏离宪法的根本精神。同时，我们坚持国家团结、社会稳定与人民安宁这一最高价值。- 托卡耶夫说。

他指出，正是由于这一改革，今天才得以隆重庆祝宪法三十周年。改革使宪法条款的三分之一得到更新，将长期以来社会呼吁的“公正、透明、问责、责任”原则写入宪法，增强了人民对宪法的信任。

托卡耶夫强调，自2019年以来，国家分阶段实施了多项政治改革，逐步推进政治体系的更新。虽然过程中遇到不少阻力，但事实证明选择的方向是正确的。

- 2022年的公投前所未有地凝聚了全民族，将人民团结在国家战略目标周围。公民一致支持新的政治方针，表明除了前进别无选择。历史上极短的时间内，社会完成了增强政治成熟和公民责任的重大转型。建设公正的哈萨克斯坦的进程已经不可逆转。青年不会允许国家倒退。受过教育的新一代正在展望未来，他们希望看到一个符合新时代要求的文明国家。 - 总统说。

托卡耶夫还指出，宪法改革确立了“强有力的总统-有影响力的议会-负责任的政府”的原则。这使权力之间保持平衡，政治过程更加透明和可预测。他特别强调，总统只能连任一次、任期七年，这是国家历史上前所未有的政治变革。同时，宪法禁止总统近亲属担任权力机关职务，从制度上防止了裙带关系，这被托卡耶夫称为“世界独一无二的宪法创新”。

他在讲话中还强调了宪法在保障公民权利方面的重要作用，称宪法必须始终成为人权的“指南针”。近年来，国家通过了一系列重要法律：例如《打击人口贩运活动法》，进一步确保任何人不得被强迫剥削；对家庭暴力的惩罚加重；强迫婚姻被定为刑事犯罪；绑架行为也受到严惩。同时，刑事司法体系得到人性化改进，并实施了大规模修订。为纪念宪法颁布30周年，还通过了大赦法，体现了国家在打击犯罪与维护社会公正之间坚持人道主义价值。

- 宪法不仅是根本法，更是民族团结的象征。它旨在加强国家统一，推动守法和诚实公民的理念。法律至上是建设公正社会的必由之路。 - 总统表示。

他呼吁全体公民尊重宪法和法律，要求法律界人士积极向民众解释宪法基本条款，引导社会各界负责任地行事。

总统还提到，宪法改革为社会和经济发展提供了坚实基础。在全球地缘政治动荡和科技高速发展的背景下，法律必须不断更新。数字化和人工智能的兴起带来了全新挑战与机遇，涉及人类在后人类社会中的地位问题以及生物技术带来的伦理困境。

- 宪政绝非静止不变，它始终与立法进程紧密相连，同时受科技、经济和地缘政治条件影响。哈萨克斯坦的法律界应不断研究并关注这些问题。 - 他说

他还强调了宪法在推动国家现代化方面的巨大力量，称宪法和改革、人民潜力以及教育、科技和文化的投资正在推动社会发生积极变化。

- 我们应当承认并赞扬这些成就。学生在国际奥赛中获奖，运动员在世界赛场上夺冠，公民在教育、科学、艺术和商业等领域取得成绩，这些都是国家积极进步的体现。 - 总统说。

托卡耶夫还强调哈萨克斯坦是一个开放的国家，互联网自由畅通，没有封锁主要平台。公民能够自由出国，青年自由选择海外大学，外国青年也愿意来到哈萨克斯坦。他指出：

- 我们的目标明确而宏大。我们正在积极利用数字化与人工智能，为国家和人民服务。

在谈及经济建设时，托卡耶夫表示，全国范围内正在修建和翻新数千公里公路，建设机场、桥梁和水利设施，推进住房和公共服务项目。高科技企业不断成立，工业基础日益稳固。今年前七个月经济增长率超过6%。他说：

- 这一切不是偶然，而是多年改革和努力的结果。哈萨克斯坦正在稳步走向发展的康庄大道。 - 总统说。

他最后指出，宪法颁布30周年是国家的重要里程碑。当日会议上，曾参与宪法起草的专家、前议员和知名学者悉数出席。托卡耶夫对他们表达感谢，并宣布向部分有功人员颁发国家奖章和纪念奖章。

- 愿宪法的尊严永远长存。 - 总统在讲话结尾表示。

【编译：达娜】